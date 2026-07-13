Лерчек приехала на суд по возобновлению уголовного дела на фоне лечения рака
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) приехала на суд по вопросу о возобновлении дела. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
На текущий момент Валерия продолжает курс химиотерапии при раке желудка: посещает клинику и принимает препараты дома через медицинское устройство на теле.
Однако прокуратура усомнилась в тяжести диагноза из-за тренировок Лерчек в зале и запросила повторную экспертизу. Семья опубликовала меддокументы, чтобы опровергнуть подозрения в маркетинге. Кроме того, загородный дом Чекалиных сменил владельца: адвокат Владимир Х. купил особняк ниже рынка, что позволило Валерии погасить налоговый долг и избежать банкротства.
Уголовное дело о выводе за рубеж более 250 млн рублей продолжает расследоваться. Брат Родион сообщил, что смена судьи усложнила ситуацию, и призвал не верить слухам, отметив необходимость поддержки для Лерчек.
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