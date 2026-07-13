Лерчек приехала на суд по возобновлению уголовного дела на фоне лечения рака

13 июля 2026, 11:03

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) приехала на суд по вопросу о возобновлении дела. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».