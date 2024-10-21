«Поразил наглостью»: Анна Семенович раскрыла секрет знакомства с женатым бойфрендом

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Новый возлюбленный Семенович
«Я спросила, не мешаю ли ему, и он, не узнав меня, ответил, что не мешаю. Его наглость меня поразила», — рассказала певица.Позже Анна с друзьями оказалась в караоке, куда случайно заглянул и Шреер. Он был удивлён тем, что поющую Семенович снимают на камеры незнакомцы. Как оказалось, бизнесмен не знал, кто она, но не растерялся и взял её номер телефона.
«Мы долго переписывались, около трёх месяцев. Он жил в Европе, но теперь переезжает в Москву», — добавила Семенович.По словам певицы, ее любимый находится в процессе развода. Они с супругой и сыном жили в Германии, а там другие законы. Государство дает паре год на раздумья. Певица уверена, что сразу после расторжения брака Денис Шреер сделает ей предложение руки и сердца.
Напомним, в прошлом месяце Анна говорила, что Денис живет у нее в квартире. По словам певицы, они занимаются поиском загородного дома, в который собираются переехать ближе к Новому году. При этом в прессе ходят слухи, что Шреер в долгах из-за «прогоревшего» бизнеса.
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