«Мы на взводе»: Пригожин прокомментировал ситуацию с долгом сына Валерии в $587 тыс. перед магнатом

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Сумма долга превышает 587 тысяч долларов
По информации СМИ, в сентябре 2018 года бизнесмен якобы предоставил 20-летнему сыну Валерии 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро. По условиям соглашения, эти средства должны были быть возвращены через неделю с добавлением 5% от суммы, однако Шульгин вернул только 58 тысяч долларов, тогда как оставшаяся сумма долга осталась непогашенной.
В августе 2022 года бизнесмен вновь вспомнил о долгах — был подписан новый договор займа. Сын Валерии согласился погасить предыдущий долг и 122 тысячи долларов процентов, а также 251 тысячу долларов штрафа. Чтобы узаконить свои претензии, представители Демчука обратились в суд, проведя летом 2024 года несколько заседаний, в которых требовали взыскать «просрочку» с сына певицы.
Иск в суд подали юристы
В беседе с изданием «Комсомольская правда» продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Демчук — это отец одноклассника Арсения, с которым накануне у него состоялся телефонный разговор. Бизнесмен заверил Пригожина, что не имеет к его пасынку претензий и даже прислал копию мирового соглашения — дескать, они с Арсением обо всем мирно договорились.
«Он сказал, что это не он подал, а его юристы. Сам Демчук и вся его семья живет за границей. Их нет в России. Возможно, он решил легализовать долг через суд. Но это только предположение. Вообще странно получается, Демчук деньги дал в 2018 году и только сейчас об этом вспомнил. Может, проценты какие-то набежали? Единственное, что сказал Демчук, что иск подал не он, а его юристы... Мы все на взводе», — сказал Пригожин.
Продюсер также отметил, что не знает, чем сейчас занимается его пасынок.
«Сейчас другое поколение молодежи, они ничего не рассказывают родителям. У меня шестеро детей (включая детей Валерии, я их тоже считаю своими) и каждый на своей волне. Но они уже давно не дети. Каждый занимается своим делом», — заключил продюсер.
Пригожин также выразил уверенность в том, что обнародование информации о задолженности Арсения – кем-то инициированная провокация.
Валерия, по словам Пригожина, вообще не в курсе сложившейся ситуации.
«Мы оба ничего не знаем. Только что приехали из Нижнего Новгорода, где был концерт. И тут свалилось. Все время звонит телефон. Наши дети уже взрослые и самостоятельные люди, сами принимают те или иные решения. Они живут отдельно, своей жизнью. Мы даже видимся редко. Арсений привозит нам внучку, когда договариваемся», — заключил продюсер.
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