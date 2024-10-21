«Мы на взводе»: Пригожин прокомментировал ситуацию с долгом сына Валерии в $587 тыс. перед магнатом

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сообщила о разводе со своим супругом — баскетболистом Янисом Тиммой. Ранее исполнительница популярной песни «Алые губы» неоднократно намекала на проблемы в браке с 32-летним спортсменом. Чтобы восстановить отношения, Янис даже вернулся из США в Москву, однако сохранить брак так и не удалось. О том, что стало причиной развода пары расскажет «Радио 1».