«Вам помочь, ребята?»: Олег Газманов раскрыл одну просьбу к дочери
Певец Олег Газманов хочет внуков
На юбилейном концерте, посвящённом 65-летию Государственного Кремлёвского дворца, Олег Газманов дал понять, что постоянно напоминает дочери о своём желании стать дедушкой, но не пытается торопить события. Артист с гордостью отметил, что его дочь уже давно не маленькая девочка, а взрослая и красивая женщина.
Младшей дочери Олега Газманова, Марианне, 22 года. Летом 2026 года девушка стала замужней.
«Прошу: «Пожалуйста, чем вам помочь, ребята?» Да нет, подождите, она только вышла замуж», — поделился Газманов с Super.
Супруга артиста Марина показывала кадры с торжества наследницы, не раскрыв личность избранника. Благодаря вышивке с именами на декоре стало известно, что жениха зовут Максим. Кстати, не так давно сам музыкант объявил о пополнении в семье — правда, он завёл щенка немецкой овчарки и в шутку представил его своим внуком.