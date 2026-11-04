«Вам помочь, ребята?»: Олег Газманов раскрыл одну просьбу к дочери

04 ноября 2026, 21:35

Певец Олег Газманов хочет внуков

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

На юбилейном концерте, посвящённом 65-летию Государственного Кремлёвского дворца, Олег Газманов дал понять, что постоянно напоминает дочери о своём желании стать дедушкой, но не пытается торопить события. Артист с гордостью отметил, что его дочь уже давно не маленькая девочка, а взрослая и красивая женщина.





Младшей дочери Олега Газманова, Марианне, 22 года. Летом 2026 года девушка стала замужней.





«Прошу: «Пожалуйста, чем вам помочь, ребята?» Да нет, подождите, она только вышла замуж», — поделился Газманов с Super.