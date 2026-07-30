Пережила тяжелое детство, ушла от мужа, который ее душил, и бросила дочь: жизнь и творчество народной артистки СССР Эдиты Пьехи
Эдита Пьеха — легендарная советская и российская певица, актриса, народная артистка СССР. Именно она первой среди советских исполнителей отказалась от неподвижного микрофона на стойке и начала свободно двигаться по сцене во время выступлений. В числе самых известных песен артистки — «Наш сосед», «Город детства», «Огромное небо», «Хорошо» и «Ничего не вижу». 31 июля певица отмечает 89-летие. Подробнее о биографии Эдиты Пьехи, ее творческом пути и причинах разводов с тремя мужьями — в материале «Радио 1».
Биография Эдиты Пьехи: детство, семья и годы войныЭдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года во французском шахтерском городке Нуайель-су-Ланс, расположенном на севере страны. Ее родители были польскими эмигрантами, которые переехали во Францию в поисках работы. Детские годы будущей артистки пришлись на период Второй мировой войны и оказались крайне тяжелыми.
Когда Эдите исполнилось четыре года, семья пережила первую трагедию — отец умер от силикоза, профессионального заболевания шахтеров. Спустя некоторое время не стало и старшего брата Павла. После смерти отца 14-летний подросток отправился работать в шахту, чтобы помогать семье, однако заболел туберкулезом и скончался в возрасте 17 лет.
Вскоре соседка познакомила мать девочки с Яном Голомбом. Семье требовался кормилец, поэтому женщина вновь вышла замуж, и в семье появился еще один ребенок. Однако отчим Пьехи оказался человеком сурового нрава. Он поднимал руку как на супругу, так и на падчерицу. Лишь к собственному сыну Юзефу, который появился на свет, когда Эдите было восемь лет, мужчина относился иначе.
Переезд в Польшу и первые шаги к мечтеВ 1946 году отчим перевез семью в силезский город Богушув-Горце. Для Эдиты этот переезд стал очередным серьезным испытанием. До этого она училась на французском языке, поэтому польский давался ей непросто и заметно отличался от литературной нормы.
Несмотря на домашние обязанности и постоянный уход за младшим братом, девочка сумела всего за полгода перейти из числа отстающих учеников в лучшие ученицы класса. Ради этого она подолгу занималась по ночам.
Именно в Польше Эдита впервые всерьез увлеклась музыкой. Она записалась в школьный хор и начала развивать вокальные способности. При этом отчим не разделял ее интерес к творчеству. Он считал, что дочери следует получить практичную профессию, и даже заставлял ее осваивать швейное дело. Однако сама Эдита отличалась настойчивостью, прекрасно училась и не собиралась отказываться от собственных целей.
Главной отдушиной для девушки стали совместное пение с матерью под мандолину и посещение костела. Именно там, обращаясь к иконе Божией Матери, Эдита впервые призналась в своей заветной мечте — стать учительницей.
После окончания семилетней школы отчим хотел отправить падчерицу работать на фабрику. Однако Эдита настояла на своем решении. Она поступила в педагогический лицей, а затем выиграла конкурс, который позволил ей продолжить обучение в Советском Союзе. После переезда в Ленинград девушка поступила на философский факультет Ленинградского государственного университета, где начала изучать психологию.
Как Эдита Пьеха начала музыкальную карьеруОсенью того же года Эдита Пьеха приехала в СССР, практически не владея русским языком. Первое время она старательно изучала язык по учебникам и словарям. Несмотря на языковой барьер, студентка сразу записалась в университетский хор.
Именно во время одной из репетиций талант молодой польской студентки заметил Александр Броневицкий — студент Ленинградской консерватории. Он разглядел в Эдите будущую звезду советской эстрады и пригласил ее в свой ансамбль. Это решение стало поворотным моментом в жизни певицы и открыло ей дорогу на большую сцену.
После поступления в Ленинградский государственный университет жизнь Эдиты Пьехи изменилась практически мгновенно. Уже в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год Александр Броневицкий предложил ей выступить вместе со студенческим ансамблем в Ленинградской консерватории.
Эдита исполнила шуточную песню «Автобус червоный» на польском языке. Выступление произвело настолько сильное впечатление на публику, что зрители несколько раз вызывали артистку на бис. Именно этот концерт принято считать днем рождения ансамбля «Дружба», в котором Пьеха сразу стала ведущей солисткой.
Ансамбль «Дружба», всесоюзная слава и лучшие песни Эдиты ПьехиУже через год ансамбль «Дружба» завоевал золотую медаль VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. После этой победы коллектив начал активно гастролировать по всему Советскому Союзу.
Эдита Пьеха быстро стала одной из самых ярких артисток отечественной эстрады. Она изменила привычные правила концертных выступлений, первой отказавшись от статичного положения у микрофонной стойки. Во время концертов певица свободно перемещалась по сцене, а также начала непринужденно общаться со зрителями, разрушив привычную дистанцию между артистом и залом.
Особый стиль Эдиты Пьехи складывался не только благодаря бархатному тембру голоса и легкой европейской манере исполнения. Огромную роль играли и сценические костюмы, которые для певицы создавал молодой модельер Вячеслав Зайцев. Со временем артистка превратилась в одну из главных икон стиля советской эстрады.
За два десятилетия работы в ансамбле «Дружба» Эдита Пьеха записала десятки пластинок. Многие композиции мгновенно завоевали любовь миллионов слушателей. Именно тогда появились знаменитые песни «Наш сосед», «Город детства» и «Огромное небо», которые позже вошли в золотой фонд отечественной эстрады.
Параллельно певица активно гастролировала за пределами Советского Союза, представляя страну на международной сцене. Эдита Пьеха дважды выступила в легендарном концертном зале «Олимпия» в Париже, а на Кубе артистке присвоили почетный титул «Госпожа Песня».
Сольная карьера Эдиты Пьехи и звание народной артистки СССРВ 1976 году личные и творческие разногласия между Эдитой Пьехой и Александром Броневицким поставили точку в их многолетнем сотрудничестве. Певица покинула ансамбль «Дружба» и организовала собственный коллектив, начав сольную карьеру.
Новая глава творческой биографии оказалась не менее успешной. Эдита Пьеха продолжила собирать полные залы по всему Советскому Союзу, записывала новые пластинки и сотрудничала с ведущими композиторами страны. В 1988 году певице присвоили звание Народной артистки СССР — высшую государственную награду для деятелей искусства.
Даже в сложные для отечественной культуры 1990-е и 2000-е годы Эдита Пьеха продолжала активно выступать, выпускать новые программы и проводить юбилейные концерты на крупнейших сценах Санкт-Петербурга и Москвы.
Лишь в 2021 году, когда творческая деятельность артистки насчитывала уже 65 лет, Эдита Пьеха объявила о завершении концертной карьеры. За десятилетия работы она оставила после себя богатейшее музыкальное наследие, а ее песни продолжают звучать для нескольких поколений слушателей.
Личная жизнь Эдиты Пьехи
Первый муж Эдиты Пьехи Александр Броневицкий
Именно Александр Броневицкий стал первой большой любовью артистки. В то время он учился на дирижерско-хоровом отделении Ленинградской консерватории и руководил хором польского землячества, в который будущая певица пришла практически сразу после переезда в Ленинград.
В декабре 1056 года певица вышла замуж за Броневицкого. Однако согласилась она далеко не сразу.
«Я говаривалась молодостью и страхом перед супружескими обязанностями. Шурик сердился: "Люди нас еще год назад в постель уложили, а мы даже не целовались по-настоящему! Другая вприпрыжку в загс побежала бы, а ты? Хочешь вечной девочкой остаться?" Наконец я сдалась. На мое письмо с сообщением о замужестве мама не ответила. Поняв: дочь останется в СССР, она устроила бойкот, который длился больше года», — вспоминала Пьеха.После свадьбы супруги поселились в небольшой квартире родителей Броневицкого. Молодая семья жила очень скромно и даже спала на раскладушке. Однако бытовые трудности волновали их значительно меньше, чем работа над репертуаром ансамбля «Дружба».
Со временем Александр Броневицкий начал все чаще критиковать исполнение супруги, ее осанку, внешний вид и сценическую манеру. Окружающие часто называли Броневицкого жестким и деспотичным человеком. Однако многие считали, что за внешней категоричностью скрывалась неуверенность, которая особенно проявлялась в сложные периоды.
Так произошло и в 1959 году, когда в прессе появилась разгромная статья, обвинявшая ансамбль «Дружба» в антисоветских настроениях. Эдиту Пьеху автор публикации оскорбительно назвал кабацкой певицей, которую следует «выстирать по самое декольте». Именно Пьеха отправилась в Министерство культуры защищать коллектив. В результате художественный совет полностью поддержал «Дружбу», признав его новым словом на советской эстраде.
Измены Александра Броневицкого и семейный кризис
До Эдиты Пьехи регулярно доходили слухи о многочисленных увлечениях мужа. Долгое время артистка старалась не верить этим разговорам, но однажды, вернувшись домой, певица застала в квартире незнакомую женщину, которая поспешно застегивала блузку. После ухода гостьи Александр Броневицкий заявил супруге, что измена — это не любовь, а лишь физиология. После этого случая он уже не пытался скрывать свои измены.
В январе 1961 года ансамбль «Дружба» отправился на гастроли без своей солистки. На тот момент Эдита Пьеха находилась на шестом месяце беременности.
Спустя несколько недель Александр Броневицкий позвонил жене и на эмоциях сообшил, что уже несколько дней проводит время в компании манекенщиц. Этот разговор настолько потряс певицу, что уже к утру у нее начались преждевременные роды.
Дочь Илона появилась на свет недоношенной и весила всего два килограмма четыреста граммов. После выписки родственники решили отправить Эдиту Пьеху вместе с дочерью на хутор в Латвии, где жила свекровь. Почти на восемь месяцев певица полностью посвятила себя ребенку.
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Однако затем Александру Броневицкому начали поступать тревожные сигналы с гастролей. Зрители требовали возвращения Пьехи, а самому руководителю ансамбля даже угрожали срывом концертов. Артистке пришлось оставить маленькую дочь на попечение бабушки и вновь отправиться на сцену.
Ревность Александра Броневицкого и развод
Несмотря на собственные многочисленные измены, Броневицкий постоянно ревновал жену. Однажды артист заподозрил супругу в романе с Муслимом Магомаевым, поэтому срочно оформил визу и отправился во Францию, где проходил Каннский кинофестиваль.
«Забрался по водосточной трубе на второй этаж отеля, где нас поселили, влез в окно моего номера и с рыком: "Где Магомаев?! Куда ты его спрятала?" — стал рыскать, заглядывая в ванную, шкафы, за занавески… Я кипела от злости и в то же время с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться», — делилась артистка.Позже Александр начал подозревать супругу и в отношениях с Юрием Гагариным, с которым певица познакомилась в Переделкине.
Со временем беспочвенная ревность переросла в агрессию. Певица вспоминала, что супруг мог встретить ее пощечиной прямо с порога. Во время одного из конфликтов он едва не задушил жену. По ее словам, защититься ей удалось лишь благодаря туфле, которой она отбивалась.
Несмотря на постоянные измены мужа, сама Эдита Пьеха почти двадцать лет не позволяла себе романов на стороне. Лишь спустя годы в ее жизни появился другой мужчина — полковник КГБ Геннадий Шестаков. Примечательно, что именно Броневицкий когда-то познакомил супругу с ним.
К тому моменту супруги уже два года жили скорее как соседи, чем как муж и жена. В итоге Пьеха честно призналась супругу, что уходит к Шестакову. При этом она надеялась сохранить профессиональные отношения и продолжить работу в ансамбле. Однако Броневицкий заявил, что больше не станет сотрудничать и вскоре публика забудет о ней.
«На худой конец, стану петь в кинотеатрах перед сеансами. А вот тебе за меня воздастся! Женишься на молодой, которая будет изменять напропалую и плевать на тебя и твои страдания. Умрешь в одиночестве, как бездомный пес!» — ответила певица.
После развода артистка вышла замуж за Геннадия. Александр спустя год связал жизнь с артисткой Ириной Романовской. Через одиннадцать лет Броневицкий скончался. Пьеха считала, что трагедии можно было избежать, и возлагала часть ответственности на вторую супругу бывшего мужа.
«На гастролях в городе Нальчик вторая жена заперла Александра Александровича в номере, а сама ушла отмечать что-то с коллегами. В этот вечер ему стало плохо. У Броневицкого всегда были очень толстые вены на ногах. Потом уже посмертно предположили, что у него оторвался тромб. Его нашли поздней ночью мертвым у дверей», — рассказывала Эдита Станиславовна.
Второй брак Эдиты Пьехи и отношения с дочерью
Первые годы после свадьбы с Геннадием Шестаковым складывались для Эдиты Пьехи благополучно. Особенно певицу радовало, что новый супруг смог найти общий язык с ее дочерью Илоной. Однако девочка по-прежнему сильно любила Александра Броневицкого, а на мать, которая большую часть времени проводила на гастролях и концертах, нередко обижалась.
Еще больнее Эдите Пьехе стало во время выпускного вечера дочери. На праздник Илона пригласила только Шестакова. Отношения между матерью и дочерью начали меняться после рождения сына Илоны — Стаса.
«Илона поняла, что такое быть вечно занятой (сначала учебой, потом — репетициями, спектаклями, концертами) мамой, а я, страшно сожалея, что многого недодала ей в детстве, старалась искупить вину заботой о внуке», — рассказывала Эдита Пьеха.Вскоре в браке Эдиты Пьехи и Геннадия Шестакова возникли серьезные проблемы. Почти сразу после свадьбы выяснилось, что супруг страдает алкогольной зависимостью. В состоянии опьянения он говорил, что устал оставаться «приложением к Эдите Пьехе» и хотел видеть жену дома, а не на гастролях.
«Мы прожили вместе шесть лет. Расставание было таким тяжелым, что я дала зарок: больше замуж не выйду. Однако недаром говорят: "Хочешь повеселить судьбу — расскажи о своих планах". В 1994 году я в третий раз стала женой — на сей раз сотрудника администрации президента», — рассказывала Эдита Пьеха.
Третий муж Эдиты Пьехи Владимир Поляков
Третий брак певицы оказался связан не столько с любовью, сколько с тяжелыми переживаниями после смерти Александра Броневицкого. В 1987 году артистка встретилась с бывшим супругом в последний раз. Тогда она почувствовала, что он не слишком счастлив в новой семье, и испытала к нему искреннее сочувствие.
Уже через год Александр Броневицкий ушел из жизни, и певицу долго не покидало чувство вины. Ей казалось, что она могла изменить его судьбу. Вероятно, именно эти переживания повлияли на решение впустить в свою жизнь Владимира Полякова.
«Очень скоро поняла, что этому человеку Эдита Пьеха нужна была как артистка, а не как женщина и уж тем более не как жена. Мы развелись», — объясняла певица.
Как живет Эдита Пьеха сейчасВ последние годы Эдита Пьеха редко навещает родственников, которые живут в Москве. Сама артистка постоянно находится в своем доме под Санкт-Петербургом и значительно реже появляется на публике.
Уже давно появляются сообщения о проблемах артистки с ногами. О состоянии здоровья матери рассказывала и Илона Броневицкая.
«У мамы — большой сад, куда она периодически выходит. У нее есть некоторые проблемы с ногами, но они есть у многих людей в ее возрасте. Она живет в своем доме. У нее там просто райский уголок», — отмечала дочь артистки.Рядом с Эдитой Пьехой постоянно находятся помощница по хозяйству и костюмер. За долгие годы они стали для певицы практически членами семьи.
Пьеха продолжает время от времени появляться на телевидении, высказывается по поводу событий в российском шоу-бизнесе и поздравляет поклонников с праздниками.