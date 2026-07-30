30 июля 2026, 14:40

Эдита Пьеха (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

Эдита Пьеха — легендарная советская и российская певица, актриса, народная артистка СССР. Именно она первой среди советских исполнителей отказалась от неподвижного микрофона на стойке и начала свободно двигаться по сцене во время выступлений. В числе самых известных песен артистки — «Наш сосед», «Город детства», «Огромное небо», «Хорошо» и «Ничего не вижу». 31 июля певица отмечает 89-летие. Подробнее о биографии Эдиты Пьехи, ее творческом пути и причинах разводов с тремя мужьями — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Эдиты Пьехи: детство, семья и годы войны Переезд в Польшу и первые шаги к мечте Как Эдита Пьеха начала музыкальную карьеру Ансамбль «Дружба», всесоюзная слава и лучшие песни Эдиты Пьехи Сольная карьера Эдиты Пьехи и звание народной артистки СССР Личная жизнь Эдиты Пьехи Как живет Эдита Пьеха сейчас

Биография Эдиты Пьехи: детство, семья и годы войны

Эдита Пьеха с братом (фото: кадр из программы «судьба человека»)

Переезд в Польшу и первые шаги к мечте

Эдита Пьеха (фото: РИА Новости / Мирослав Муразов)

Как Эдита Пьеха начала музыкальную карьеру

Эдита Пьеха и Александр Броневицкий (фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин)

Ансамбль «Дружба», всесоюзная слава и лучшие песни Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Сольная карьера Эдиты Пьехи и звание народной артистки СССР

Эдита Пьеха (фото: кадр из программы «судьба человека»)

Личная жизнь Эдиты Пьехи

Первый муж Эдиты Пьехи Александр Броневицкий

«Я говаривалась молодостью и страхом перед супружескими обязанностями. Шурик сердился: "Люди нас еще год назад в постель уложили, а мы даже не целовались по-настоящему! Другая вприпрыжку в загс побежала бы, а ты? Хочешь вечной девочкой остаться?" Наконец я сдалась. На мое письмо с сообщением о замужестве мама не ответила. Поняв: дочь останется в СССР, она устроила бойкот, который длился больше года», — вспоминала Пьеха.

Александр Броневицкий (фото: Instagram* / wolfieha)

Измены Александра Броневицкого и семейный кризис

Александр Броневицкий и Эдита Пьеха (фото: кадр из программы «судьба человека»)

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Ревность Александра Броневицкого и развод

«Забрался по водосточной трубе на второй этаж отеля, где нас поселили, влез в окно моего номера и с рыком: "Где Магомаев?! Куда ты его спрятала?" — стал рыскать, заглядывая в ванную, шкафы, за занавески… Я кипела от злости и в то же время с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться», — делилась артистка.

Эдита Пьеха и Стас Пьеха (фото: Instagram* / wolfieha)

«На худой конец, стану петь в кинотеатрах перед сеансами. А вот тебе за меня воздастся! Женишься на молодой, которая будет изменять напропалую и плевать на тебя и твои страдания. Умрешь в одиночестве, как бездомный пес!» — ответила певица.

Эдита Пьеха и Стас Пьеха (фото: Instagram* / wolfieha)

«На гастролях в городе Нальчик вторая жена заперла Александра Александровича в номере, а сама ушла отмечать что-то с коллегами. В этот вечер ему стало плохо. У Броневицкого всегда были очень толстые вены на ногах. Потом уже посмертно предположили, что у него оторвался тромб. Его нашли поздней ночью мертвым у дверей», — рассказывала Эдита Станиславовна.

Второй брак Эдиты Пьехи и отношения с дочерью

Эдита Пьеха (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

«Илона поняла, что такое быть вечно занятой (сначала учебой, потом — репетициями, спектаклями, концертами) мамой, а я, страшно сожалея, что многого недодала ей в детстве, старалась искупить вину заботой о внуке», — рассказывала Эдита Пьеха.

«Мы прожили вместе шесть лет. Расставание было таким тяжелым, что я дала зарок: больше замуж не выйду. Однако недаром говорят: "Хочешь повеселить судьбу — расскажи о своих планах". В 1994 году я в третий раз стала женой — на сей раз сотрудника администрации президента», — рассказывала Эдита Пьеха.

Третий муж Эдиты Пьехи Владимир Поляков

Эдита Пьеха с мужем Владимиром Поляковым (фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин)

«Очень скоро поняла, что этому человеку Эдита Пьеха нужна была как артистка, а не как женщина и уж тем более не как жена. Мы развелись», — объясняла певица.

Как живет Эдита Пьеха сейчас

«У мамы — большой сад, куда она периодически выходит. У нее есть некоторые проблемы с ногами, но они есть у многих людей в ее возрасте. Она живет в своем доме. У нее там просто райский уголок», — отмечала дочь артистки.