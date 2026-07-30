30 июля 2026, 15:31

Сергей Кристовский (фото: Instagram* / sergey_kristovsky)

Сергей Кристовский — российский рок-музыкант, бас-гитарист, композитор, аранжировщик и продюсер, которого многие знают как участника группы Uma2rmaH. Он является старшим братом Владимира Кристовского — лидера и вокалиста коллектива. Именно Сергей создал музыкальные аранжировки первых демо-записей группы, благодаря которым композиции «Прасковья», «Ума Турман» и «Ночной дозор» попали в эфир радиостанций и вскоре превратились во всероссийские хиты. Кроме музыкальных достижений, Сергей Кристовский известен как один из самых многодетных отцов российского шоу-бизнеса — музыкант воспитывает семерых детей. 31 июля ему исполняется 55 лет. Подробнее о творческой биографии, музыкальной карьере и личной жизни Сергея Кристовского — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Кристовского: детство, семья и увлечение хоккеем Музыкальная карьера Сергея Кристовского до группы Uma2rmaH Как Сергей Кристовский создал группу Uma2rmaH Сольная карьера Сергея Кристовского Личная жизнь Сергея Кристовского Сергей Кристовский сейчас

Биография Сергея Кристовского: детство, семья и увлечение хоккеем

Сергей Кристовский (фото: Instagram* / sergey_kristovsky)

Музыкальная карьера Сергея Кристовского до группы Uma2rmaH

Сергей Кристовский (фото: Instagram* / sergey_kristovsky)

Как Сергей Кристовский создал группу Uma2rmaH

Сергей и Владимир Кристовские (фото: Instagram* / sergey_kristovsky)

Сольная карьера Сергея Кристовского

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Личная жизнь Сергея Кристовского

Сергей Кристовский (фото: Instagram* / sergey_kristovsky)

Жена Сергея Кристовского и дети музыканта

Сергей Кристовский (фото: Instagram* / sergey_kristovsky)

Сергей Кристовский и Наталья Земцова

Наталья Земцова (фото: Instagram* / zemtsovishna)

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«Я ужасно жадная до работы и не могу отключиться от нее даже дома. Во время "Эпидемии" Серега возмущался: "Хотя бы дома не говори о съемках". Но я не знаю, как это разделить», — рассказывала актриса.

Сергей Кристовский (фото: Instagram* / sergey_kristovsky)

«Я видела огромное количество его женщин. Такой он человек. И не сказать, что обольститель, ничего особенного вроде бы не делает, при этом пользуется успехом. Я знаю, мы с Серегой все равно будем соприкасаться в жизни, тем более у нас общий ребенок», — говорила актриса.

Третья жена Сергея Кристовского

Сергей Кристовский с женой и детьми (фото: Instagram* / sergey_kristovsky)

Сергей Кристовский сейчас