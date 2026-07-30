Развелся спустя 20 лет и бросил жену с четырьмя детьми: что известно о Сергее Кристовском из Uma2rmaH и почему он развелся с Натальей Земцовой?
Сергей Кристовский — российский рок-музыкант, бас-гитарист, композитор, аранжировщик и продюсер, которого многие знают как участника группы Uma2rmaH. Он является старшим братом Владимира Кристовского — лидера и вокалиста коллектива. Именно Сергей создал музыкальные аранжировки первых демо-записей группы, благодаря которым композиции «Прасковья», «Ума Турман» и «Ночной дозор» попали в эфир радиостанций и вскоре превратились во всероссийские хиты. Кроме музыкальных достижений, Сергей Кристовский известен как один из самых многодетных отцов российского шоу-бизнеса — музыкант воспитывает семерых детей. 31 июля ему исполняется 55 лет. Подробнее о творческой биографии, музыкальной карьере и личной жизни Сергея Кристовского — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Кристовского: детство, семья и увлечение хоккеемСергей Евгеньевич Кристовский родился 31 июля 1971 года в Горьком, который сегодня носит название Нижний Новгород. Будущий музыкант вырос в семье, где одинаково ценили творчество и спорт. Вместе с ним воспитывались младший брат Владимир и сестра Надежда.
Мать музыканта, Ольга Владимировна, работала инженером, однако свободное время посвящала поэзии и писала стихи. Отец, Евгений Висвальдович, профессионально выступал за хоккейный клуб «Динамо» из Горького, а также серьезно увлекался музыкой. Именно благодаря ему Сергей с ранних лет полюбил спорт.
Первую хоккейную клюшку мальчик взял в руки уже в двухлетнем возрасте. Когда ему исполнилось шесть лет, он начал профессионально заниматься хоккеем и был уверен, что посвятит этому виду спорта всю жизнь.
Однако в 19 лет судьба внесла свои коррективы. Сергей Кристовский получил тяжелый перелом ключицы, после которого о профессиональной спортивной карьере пришлось забыть. Несмотря на серьезное потрясение, молодой человек сумел найти новое призвание. Он сосредоточился на музыке, начал совершенствовать игру на гитаре, самостоятельно писать стихи и сочинять музыку. Спустя совсем немного времени Сергей стал заметной фигурой на музыкальной сцене Нижнего Новгорода.
Музыкальная карьера Сергея Кристовского до группы Uma2rmaHВ юношеские годы и вплоть до начала 2000-х Сергей Кристовский активно выступал в клубах и барах Нижнего Новгорода. За это время музыкант успел поработать сразу с несколькими местными коллективами, среди которых были группы «Бродвей» и «Кантри-Салун».
Самым значимым проектом этого периода стала рок-группа «Шервуд», которую основали в 1995 году. Сергей Кристовский играл в коллективе на бас-гитаре, писал песни, занимался музыкальным продюсированием и принимал непосредственное участие в формировании репертуара.
Параллельно музыкант помогал младшему брату Владимиру, который тогда выступал в панк-группе «Вид Сверху». Сергей участвовал в записи первых студийных материалов и делился опытом работы со звуком.
Как Сергей Кристовский создал группу Uma2rmaHГлавный этап в профессиональной биографии Сергея Кристовского начался летом 2003 года. Именно тогда братья приняли решение объединить свои творческие идеи в одном музыкальном проекте.
Владимир Кристовский отвечал за тексты и мелодии, тогда как Сергей полностью сосредоточился на музыкальном оформлении будущих песен. Он создавал аранжировки, занимался записью материала и формировал звучание коллектива.
В Нижнем Новгороде братья записали демо-альбом, в который вошли 15 композиций, после чего отправили материал в Москву. Практически сразу после этого группа «Уматурман», позднее сменившая название на Uma2rmaH, получила широкую известность. Композиции «Прасковья», «Ума Турман» и «Проститься» быстро заняли верхние строчки музыкальных хит-парадов.
Уже в 2004 году коллектив получил премию MTV Russia Music Awards в номинации «Лучший дебют». Музыкальные критики неоднократно отмечали вклад Сергея Кристовского в создание фирменного звучания Uma2rmaH. Именно его аранжировки во многом сформировали узнаваемый стиль группы.
Позже братья записали знаменитый саундтрек к фильму «Ночной дозор», создали заглавную композицию для сериала «Папины дочки» и стали лауреатами множества престижных музыкальных премий, включая награду телеканала «Муз-ТВ».
Сольная карьера Сергея КристовскогоПомимо работы в составе Uma2rmaH, Сергей Кристовский успешно развивает сольное творчество. Его авторские проекты отличаются более спокойным, лиричным и меланхоличным рок-звучанием.
Первый сольный альбом «Через города» музыкант представил слушателям в 2008 году. Через пять лет Сергей выпустил пластинку «Завтра». Одной из самых заметных композиций альбома стала песня «Падали», которую он записал вместе с Мариной Кравец.
Третий сольный альбом «Ты и я» увидел свет в 2020 году. В него вошли совместные работы с Зоей Бербер и Викторией Черенцовой, а также композиция «Окончен бал», записанная вместе с братом Владимиром Кристовским.
Сегодня Сергей Кристовский продолжает активно гастролировать с группой Uma2rmaH, дает сольные концерты и занимается продюсированием молодых независимых рок-музыкантов.
Личная жизнь Сергея КристовскогоЕще во время учебы в старших классах Сергей Кристовский пользовался большим вниманием со стороны девушек. Высокий, спортивный молодой человек легко привлекал внимание сверстниц.
Первое серьезное чувство музыкант испытал к своей однокласснице Любе. Влюбленные некоторое время жили вместе и даже строили планы на свадьбу. Однако, когда Сергею исполнилось 20 лет, избранница решила прекратить отношения.
Расставание музыкант переживал очень тяжело. Спустя некоторое время он женился на девушке по имени Анна, однако этот союз оказался недолговечным.
Увидев, что сыну никак не удается обрести семейное счастье, мать познакомила его с дочерью своей коллеги. Наталья сразу произвела на Сергея впечатление спокойной, интеллигентной и рассудительной девушки. Вскоре между ними завязались отношения, которые завершились свадьбой.
Жена Сергея Кристовского и дети музыканта
С Натальей Сергей Кристовский прожил много лет. В семье родились четверо детей — сыновья Владислав, Евгений и Илья, а также дочь Алиса. Все дети музыканта проявили интерес к творчеству. Они освоили музыкальные инструменты, занимаются вокалом, а дочь Алиса, по словам близких, остается большой поклонницей песен своего отца.
Со стороны семья казалась крепкой и счастливой, однако спустя годы отношения супругов начали переживать серьезный кризис. Несмотря на двадцатилетний брак и рождение четверых детей, этот союз распался.
Сергей Кристовский и Наталья Земцова
В 2014 году во время гастролей в Минске Сергей Кристовский познакомился с актрисой Натальей Земцовой, известной зрителям по сериалу «Восьмидесятые». Их отношения начинались без серьезных ожиданий. И музыкант, и актриса считали, что роман окажется недолгим.
На протяжении некоторого времени Сергей несколько раз прекращал отношения с Натальей, однако каждый раз возвращался к ней. Вскоре актриса сообщила музыканту о беременности, после чего у пары родился сын Иван. Имя отца ребенка долгое время не раскрывали. Сам Сергей также старался не афишировать тот факт, что уже расстался с предыдущей супругой.
Весной 2016 года музыкант и актриса начали вместе появляться на светских мероприятиях, окончательно развеяв многочисленные слухи. Вскоре они сообщили о свадьбе. Церемония бракосочетания состоялась в испанской Марбелье. На праздник приехали родственники и близкие друзья молодоженов, а фотографии торжества быстро появились в российских таблоидах.
Кристовский не раз называл Наталью Земцову своей музой. Именно рядом с ней музыкант решился уделить больше внимания сольному творчеству. Альбом «Ты и я» он посвятил отношениям с супругой. Однако семейная история завершилась разводом — в 2022 году пара официально рассталась.
Ради отношений с Натальей Земцовой Сергей Кристовский когда-то ушел из семьи, где росли четверо детей. Музыканта вдохновляли энергия избранницы, ее активный характер и желание постоянно двигаться вперед. Именно Наталья, по признанию близких, подтолкнула Сергея к созданию нового сольного альбома.
При этом бывшая жена музыканта была полной противоположностью актрисы. Она обеспечивала домашний уют и оставалась надежной опорой для семьи. Возможно, именно этого ощущения стабильности со временем стало не хватать в новом браке.
Позднее Наталья Земцова признавалась, что работа занимала практически все ее время и ей было трудно полностью переключаться на семейную жизнь.
«Я ужасно жадная до работы и не могу отключиться от нее даже дома. Во время "Эпидемии" Серега возмущался: "Хотя бы дома не говори о съемках". Но я не знаю, как это разделить», — рассказывала актриса.В результате именно Наталья стала инициатором расставания. Некоторое время супруги пытались сохранить семью. По словам актрисы, попытки наладить отношения потребовали огромных эмоциональных сил. В какой-то момент они пришли к выводу, что расставание станет наиболее правильным решением.
После развода они сумели сохранить дружеское общение. Актриса неоднократно подчеркивала, что продолжает поддерживать хорошие отношения с бывшим супругом ради их общего сына. По словам Земцовой, она прекрасно знает о популярности музыканта среди женщин и спокойно относится к его новым романам.
«Я видела огромное количество его женщин. Такой он человек. И не сказать, что обольститель, ничего особенного вроде бы не делает, при этом пользуется успехом. Я знаю, мы с Серегой все равно будем соприкасаться в жизни, тем более у нас общий ребенок», — говорила актриса.
Третья жена Сергея Кристовского
После расставания с Натальей Земцовой Сергей Кристовский недолго оставался один. Вскоре стало известно о его романе с моделью Ксенией Кудашкиной, которая моложе музыканта на 16 лет. Практически сразу появились слухи, что пара готовится к пополнению в семье. Уже в ноябре эта информация получила подтверждение — Ксения родила сына Кузьму, который стал шестым ребенком Сергея Кристовского.
Позже влюбленные обвенчались. Спустя некоторое время супруги сообщили, что вновь готовятся стать родителями. Весной 2025 года в семье появилась дочь.
Сергей Кристовский сейчасСегодня Сергей Кристовский счастлив в третьем браке, продолжает активно выступать вместе с группой Uma2rmaH и не прекращает концертную деятельность.
Летом 2026 года коллектив вошел в число главных хедлайнеров масштабного музыкального фестиваля VK Fest, который прошел в родном для братьев Кристовских Нижнем Новгороде. Музыканты признаются, что даже спустя более двух десятилетий на сцене продолжают получать искреннее удовольствие от творчества и живых выступлений.
Помимо музыки, Сергей Кристовский давно увлекается мотоспортом. Летом 2026 года вместо традиционного пляжного отдыха музыкант решил отправиться вместе с супругой Ксенией в большое семейное путешествие по Беларуси на мотоциклах.