Татьяна Брухунова показала игривую прогулку под дождём с Евгением Петросяном
Татьяна Брухунова показала подписчикам в личном блоге, как проводит время с мужем, юмористом Евгением Петросяном. На этот раз она сняла короткое видео во время их прогулки по городу.
Погода не порадовала пару: на улице дул сильный ветер, шёл дождь, и им пришлось укрываться под зонтом. Однако улыбки на лицах супругов говорили о том, что непогода их не расстроила.
К видеоролику Татьяна добавила цитату из фильма «В погоне за счастьем»: «Это часть моей жизни. Маленькая часть. Она называется — счастье». На кадрах видно, как Петросян нежно обнимает жену и целует её в голову, при этом они о чём-то беседуют.
Поклонники оставили множество тёплых комплиментов под постом. Несмотря на громкий развод Петросяна и критику со стороны общественности, Евгений Ваганович и Татьяна продолжают демонстрировать семейное благополучие и не скрывают, что думают о пополнении в семье.
Читайте также: