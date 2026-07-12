Татьяна Брухунова показала игривую прогулку под дождём с Евгением Петросяном

12 июля 2026, 22:23

Татьяна Брухунова опубликовала видео с Петросяном во время прогулки под дождём

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова показала подписчикам в личном блоге, как проводит время с мужем, юмористом Евгением Петросяном. На этот раз она сняла короткое видео во время их прогулки по городу.