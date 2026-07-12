«Забудь меня!»: Гагарина высмеяла желание бывшего мужа жениться во второй раз
Дмитрий Исхаков заявил о желании жениться, а Полина Гагарина высмеяла его
Бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, прокатился на велосипеде и после этого задумался о своём будущем. Своими размышлениями он поделился в личном блоге. Эти мысли привлекли внимание и его знаменитой экс-супруги.
Исхаков заявил, что принял решение снова жениться.
«Ребёнку нужна мать, а мне, получается, жена. Такая вот логическая цепочка выстроилась», — сообщил мужчина.Кроме того, он признался, что рассматривает возможность снова стать отцом. Тут же фотограф задался вопросом, как в его 48 лет снова влюбиться. Он поинтересовался у подписчиков, влюбляются ли люди сейчас вообще и как это работает.
Гагарина не осталась в стороне и оставила под постом ироничный ответ. Она пошутила, что её бывший муж до сих пор не может выкинуть её из головы.
«Димон, для начала нужно забыть меня! А это невозможно», — написала она.Известно, что пара развелась несколько лет назад, но ради общей дочери они поддерживают добрые отношения.