«Забудь меня!»: Гагарина высмеяла желание бывшего мужа жениться во второй раз

12 июля 2026, 21:13

Дмитрий Исхаков заявил о желании жениться, а Полина Гагарина высмеяла его

Полина Гагарина (Фото: Telegram @gagara1987official)

Бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, прокатился на велосипеде и после этого задумался о своём будущем. Своими размышлениями он поделился в личном блоге. Эти мысли привлекли внимание и его знаменитой экс-супруги.





Исхаков заявил, что принял решение снова жениться.

«Ребёнку нужна мать, а мне, получается, жена. Такая вот логическая цепочка выстроилась», — сообщил мужчина.

«Димон, для начала нужно забыть меня! А это невозможно», — написала она.