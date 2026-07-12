«Меня помнят»: Анна Невская ответила на хейт из-за рождения ребёнка в 49 лет
Анна Невская прокомментировала критику в связи с рождением ребёнка в 49 лет
Актриса Анна Невская, известная по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Кто в доме хозяин?», высказалась о негативной реакции на своё позднее материнство. Её слова приводит РИА Новости.
Артистка родила первого ребёнка в 49 лет, и не все встретили эту новость с одобрением. Однако сама Невская не воспринимает критику близко к сердцу.
«Говорят — значит, это прекрасный повод, значит, меня помнят. Может, это громко сказано, но я так скажу: сейчас есть возможность женщинам и старше 40 лет иметь детей — это прекрасно. Я знаю очень многих, кто давно хочет детей, но у них не получается. Сейчас это возможно, и это здорово», — заявила актриса.Анна и её супруг, режиссёр Дмитрий Клепацкий, состоят в браке более десяти лет. Их долгожданный сын Даниил появился на свет только в марте. Судя по словам Невской, она уже не исключает повторения: после родов артистка осознала, что хотела бы снова стать мамой.