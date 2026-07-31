Лерчек приехала в суд на прения по уголовному делу
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прибыла в суд, где сегодня пройдут прения сторон по ее уголовному делу. Об этом пишут Telegram-каналы.
Прокуратура настаивает на возвращении меры пресечения в виде домашнего ареста вместо действующего запрета определенных действий. Чекалина долгое время входила в число наиболее успешных российских блогеров. Она связывала популярность своих проектов с полной вовлеченностью в работу и поддержкой семьи.
Позже публичный образ благополучной жизни сменили судебные разбирательства. Сейчас россиянке грозит реальный срок, при этом она сообщала о серьезных проблемах со здоровьем.
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