«Мой ангел»: супруга Тимати Валентина Иванова показала кадры с крещения дочери
Супруга Тимати Валентина Иванова показала кадры с крещения дочери
Модель Валентина Иванова опубликовала снимки из церкви, где проходило крещение Эммы — ребёнка, которого она родила от рэпера Тимати. Фотографии появились в личном блоге модели.
На кадрах Валентина запечатлена в изящном белом кружевном платье, голову она покрыла платком в тон наряду. Для малышки Эммы подобрали похожий наряд, поэтому образ получился гармоничным и трогательным.
«Мой ангел», — подписала один из кадров Иванова.В публикации также есть серия снимков («карусель»), куда вошло нежное видео. На нём Эмма спокойно сидит на коленях у отца в дороге, а Тимати ласково поглаживает её ручки.
Валентина и Тимати не оформляли отношения официально, но в прессе то и дело появляются слухи о том, что пара тайно помолвлена. Роман звёздной пары длится с 2022 года. Эмма появилась на свет летом 2025 года.