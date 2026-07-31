«Мой ангел»: супруга Тимати Валентина Иванова показала кадры с крещения дочери

31 июля 2026, 06:16

Супруга Тимати Валентина Иванова показала кадры с крещения дочери

Валентина Иванова (Фото: Instagram* / @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова опубликовала снимки из церкви, где проходило крещение Эммы — ребёнка, которого она родила от рэпера Тимати. Фотографии появились в личном блоге модели.





На кадрах Валентина запечатлена в изящном белом кружевном платье, голову она покрыла платком в тон наряду. Для малышки Эммы подобрали похожий наряд, поэтому образ получился гармоничным и трогательным.

Валентина Иванова с дочерью Эммой (Фото: Instagram* / @halfbloodval)

«Мой ангел», — подписала один из кадров Иванова.