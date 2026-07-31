Переехавшая в Москву падчерица Урганта снялась топлес

31 июля 2026, 06:29

Эрика Кикнадзе (Фото: Instagram* / @e_ttg)

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе (Куталия), которую он с ранних лет растил как родную дочь, выложила в личном блоге провокационные фотографии.