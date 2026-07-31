Переехавшая в Москву падчерица Урганта снялась топлес
Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе (Куталия), которую он с ранних лет растил как родную дочь, выложила в личном блоге провокационные фотографии.
На кадрах 25‑летняя девушка запечатлена в откровенном образе. Наследница телеведущего предстала перед камерой на полу без верха, в светлых прозрачных колготках с цветочным узором и на высоких каблуках.
Ранее Эрика поделилась переживаниями о непростом разрыве с рэпером 9mice (Сергеем Дмитриевым). По словам девушки, их отношения были достаточно серьёзными — музыкант знакомил её со своей семьёй и высказывал желание завести ребёнка. Однако после расставания, как утверждает стилистка, бывший возлюбленный начал распространять о ней недостоверные сведения и травить её в интернете.
Осенью прошлого года Кикнадзе вернулась в Москву из США. В одном из интервью она призналась, что поначалу была поражена тем, как выглядят местные жительницы. По её ощущениям, в отличие от Нью‑Йорка, в российской столице женщины уделяют намного больше внимания своему внешнему виду.
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