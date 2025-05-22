Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прокомментировала исход судебного заседания и домашний арест, передает Super.ru.
Блогер не согласна с решением суда. Чекалина надеется, что в скором времени вопрос будет окончательно решен в ее пользу.
По словам звезды соцсетей, она мечтает иметь возможность самостоятельно забирать детей из школы, а также проводить с ними время вне дома.
Напомним, Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии и Артему Чекалиным по делу о выводе из России более 250 млн рублей. Бывшие супруги остаются под домашним арестом до 26 июня текущего года.
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По словам звезды соцсетей, она мечтает иметь возможность самостоятельно забирать детей из школы, а также проводить с ними время вне дома.
«Я переживаю очень сильно за их не только эмоциональное, но и материальное состояние. Потому что обеспечивать троих малолетних детей, находясь без любой возможности заработка, — это очень сложно», — заявила Лерчек.
Напомним, Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии и Артему Чекалиным по делу о выводе из России более 250 млн рублей. Бывшие супруги остаются под домашним арестом до 26 июня текущего года.
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Екатерина Коршунова