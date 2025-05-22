У Лерчек новый долг перед ФНС

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Счет на 28 миллионов рублей выставила налоговая блогерше Лерчек (Валерия Чекалина). Как пишет Telegram-канал SHOT, девушка погасила на прошлой неделе предыдущий долг в 25 миллионов.
Чекалину обвиняют в незаконном выводе средств за рубеж. Речь идет о сумме в 250 миллионов рублей. Следователи полагают, что средства выводились через Арабские Эмираты и имеют отношение к так называемым фитнес-марафонам.
В настоящее время сетевая знаменитость находится под домашним арестом на протяжении восьми месяцев. По информации обозревателей, блогерша живет с дочерью и двумя сыновьями в подмосковном коттедже. Недавно сообщалось, что несмотря на обрушившуюся на нее критику, Лерчек выглядит счастливой.
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В настоящее время сетевая знаменитость находится под домашним арестом на протяжении восьми месяцев. По информации обозревателей, блогерша живет с дочерью и двумя сыновьями в подмосковном коттедже. Недавно сообщалось, что несмотря на обрушившуюся на нее критику, Лерчек выглядит счастливой.
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Никита Кротов