Лерчек рассказала, почему не может приближаться к своим детям

28 августа 2026, 05:12

Блогер Лерчек вынуждена держаться на расстоянии от детей из‑за лечения

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Из‑за терапии с применением радиоактивного йода блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) сейчас нельзя приближаться к близким, дистанция должна составлять не менее полутора метров. Об этом сообщил её возлюбленный Луис Сквиччиарини.