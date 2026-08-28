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Лерчек рассказала, почему не может приближаться к своим детям

Блогер Лерчек вынуждена держаться на расстоянии от детей из‑за лечения
Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Из‑за терапии с применением радиоактивного йода блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) сейчас нельзя приближаться к близким, дистанция должна составлять не менее полутора метров. Об этом сообщил её возлюбленный Луис Сквиччиарини.



В тот период у Чекалиной была запланирована компьютерная томография. Её дочь, 10‑летняя Алиса, простыми словами объяснила суть процедуры: маме делают «светящийся укол», а затем проводят сканирование. Сама блогер уточнила, что йод попал под кожу на руке — именно поэтому сейчас так важно соблюдать дистанцию.

Ранее Лерчек поделилась, как перенесённая болезнь повлияла на её отношение к критике и негативным комментариям. Теперь она старается не зацикливаться на обидах и иначе воспринимать агрессию в свой адрес. По мнению Валерии, зачастую за резкими высказываниями стоят внутренние проблемы самих комментаторов.

Напомним, в рамках дела о незаконном выводе денег за границу суд вынес Лерчек приговор: пять лет лишения свободы условно. Кроме того, её оштрафовали на 765 миллионов рублей.

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Александр Огарёв

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