«Как папа»: Воспоминания режиссера Германа о покойном Юрии Цурило

27 августа 2026, 21:38

Режиссер Герман назвал Цурило настоящим и не манерным

Юрий Цурило (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный кинорежиссер Алексей Герман-младший высоко оценил личность и талант народного артиста Юрия Цурило, ушедшего из жизни на 80-м году. Об этом стало известно 27 августа.





По словам постановщика, покойный актер, запомнившийся зрителям по ролям в картинах «Хрусталев, машину!» и «Казус Кукоцкого», сочетал в себе внутреннюю мощь и редкое благородство, лишенное всякой театральности. Информацию приводит NEWS.ru.





«Сильный человек и при этом благородный. Я его не так хорошо знал, как папа. Он с ним работал. Они были очень близки. Цурило был настоящий, какой-то не манерный», — прокомментировап собеседник.