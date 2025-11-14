«Грязные слухи»: блогер Женя Кривцова опровергла слухи о знании о беременности Лерчек
Блогер Женя Кривцова заявила, что не знает ничего о беременности Лерчек
Женя Кривцова выступила с опровержением слухов о том, что она якобы знала о беременности Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек.
В разговоре с Super блогер подчеркнула, что не обладает никакой информацией.
«Я понятия не имею ничего про беременность Лерчек. Это враньё, что я кому-то что-то рассказала», — заявила Кривцова.Она добавила, что распространяющие «грязные слухи» намеренно вводят людей в заблуждение.
Напомним, информационный шум начался после публикации Марии Погребняк, которая утверждала, что беременность Лерчек «давно не новость». В сети обсуждалось, что эту информацию якобы сообщила Гере Иващенко сама Кривцова во время подкаста.