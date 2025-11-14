«Грязные слухи»: блогер Женя Кривцова опровергла слухи о знании о беременности Лерчек

14 ноября 2025, 14:58

Блогер Женя Кривцова заявила, что не знает ничего о беременности Лерчек

Евгения Кривцова (Фото: Instagram* / @ya_krivtsova)

Женя Кривцова выступила с опровержением слухов о том, что она якобы знала о беременности Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек.





В разговоре с Super блогер подчеркнула, что не обладает никакой информацией.





«Я понятия не имею ничего про беременность Лерчек. Это враньё, что я кому-то что-то рассказала», — заявила Кривцова.