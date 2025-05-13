Леше Свику сделали экстренную операцию после кровотечения желудка

Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)
На днях стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Леши Свика — 34-летнего исполнителя экстренно госпитализировали с желудочным кровотечением. Эту новость первой сообщила его супруга Ксения Ткачева.
На сегодняшний день известно, что артист перенес хирургическое вмешательство. Сейчас певец находится дома и проходит восстановление. Сам Свик вышел на связь с подписчиками, заверив, что реабилитация идет по плану.
Причина кровотечения пока остается неизвестной. Супруга музыканта призналась, что все происходящее стало для нее настоящим шоком.
Напомним, ранее пара переживала кризис в отношениях: после рождения дочери Ксения ушла от Свика, заявив о его изменах. Однако в 2025 году супруги воссоединились, начав публиковать совместные снимки и подтвердив, что смогли восстановить отношения.
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Причина кровотечения пока остается неизвестной. Супруга музыканта призналась, что все происходящее стало для нее настоящим шоком.
«После празднования майских слегла я с температурой, через пару дней Эмилька (дочь) подцепила какую-то непонятную инфекцию. Моя девочка лежала пластом четыре дня. Далее с теми же симптомами снова слегла я, после — моя сестра. А сегодня Леху забрала скорая, его положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо. Мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — поделилась 27-летняя Ксения в соцсетях.
Напомним, ранее пара переживала кризис в отношениях: после рождения дочери Ксения ушла от Свика, заявив о его изменах. Однако в 2025 году супруги воссоединились, начав публиковать совместные снимки и подтвердив, что смогли восстановить отношения.
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Дайана Хусинова