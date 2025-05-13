Стало известно, кто унаследует имущество Леонида Гайдая и Нины Гребешковой

Нина Гребешкова (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Вдовы легендарного советского режиссёра Леонида Гайдая Нины Гребешковой не стало 10 мая. У актрисы осталась единственная дочь Оксана, которой и перейдёт всё наследство.
СМИ долгие годы приписывали звезде «Бриллиантовой руки» несметные богатства. Однако на самом деле их у семьи не было, но всё же жили родные режиссёра достойно. После его смерти супруга и дочь унаследовали дачу и квартиру. Поскольку Оксана является наследницей первой очереди, ей и достанется вся недвижимость, ранее принадлежащая отцу и матери.
В дальнейшем дача и квартира перейдут по наследству внучке знаменитой пары Ольге, которая, также как и мама, получила образование экономиста и работает сейчас в банковской сфере, пишет KP.ru.
Несмотря на довольно высокий заработок, Гайдай был равнодушен к материальным ценностям, но все деньги тратил на семью. В 1959 году он получил двухкомнатную квартиру площадью 50 кв. метров около метро «Аэропорт», которая сейчас оценивается в 20 миллионов рублей.
Также у режиссёра была дача в СНТ Мосфильм 2 в районе Звенигорода. Два раза в доме побывала программа «Идеальный ремонт», которая сделала из скромного жилья целую французскую виллу. Стоимость дачи в настоящее время составляет порядка пяти миллионов рублей.
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В дальнейшем дача и квартира перейдут по наследству внучке знаменитой пары Ольге, которая, также как и мама, получила образование экономиста и работает сейчас в банковской сфере, пишет KP.ru.
Несмотря на довольно высокий заработок, Гайдай был равнодушен к материальным ценностям, но все деньги тратил на семью. В 1959 году он получил двухкомнатную квартиру площадью 50 кв. метров около метро «Аэропорт», которая сейчас оценивается в 20 миллионов рублей.
Также у режиссёра была дача в СНТ Мосфильм 2 в районе Звенигорода. Два раза в доме побывала программа «Идеальный ремонт», которая сделала из скромного жилья целую французскую виллу. Стоимость дачи в настоящее время составляет порядка пяти миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова