​«Успешен и состоятелен»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни

Юлия Михалкова (фото: Instagram* @mihalkova)
Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, почему скрывает личную жизнь. В беседе с Леди Mail юмористка призналась, что сосредоточена на творчестве.
«Мне больше нравится радовать зрителей своими проектами и творчеством. Но это не значит, что в частной жизни у меня мало радости, нет-нет! Наоборот. У меня такое воспитание, что выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение — не очень правильно», – подчеркнула артистка.Михалкова отметила, что старается находить баланс между семьёй, которой она уделяет много времени, и работой.
Также журналисты издания задали вопрос, интересующий многих поклонников звезды: замужем ли она.
«Вместо меня ответ даст мой пальчик, на котором, пока что нет обручального кольца», – отметила Юлия.После этого бывшая участница юмористического шоу порассуждала о том, каким видит идеального мужчину. Она подчеркнула, что деньги и успех являются следствиями силы характера, ума, целеустремлённости, ответственности, надёжности и настойчивости. Именно эти качества Михалкова и ценит в мужчинах.
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Анастасия Чинкова