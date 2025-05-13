​«Успешен и состоятелен»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни

Сегодня, 13 мая, исполняется 39 лет норвежско-белорусскому певцу, музыканту и скрипачу Александру Рыбаку. В 2009 году этот талантливый молодой человек покорил весь мир, став победителем международного музыкального конкурса «Евровидение».