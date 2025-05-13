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«Успешен и состоятелен»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о личной жизни
Юлия Михалкова (фото: Instagram* @mihalkova)

Юлия Михалкова (фото: Instagram* @mihalkova)

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, почему скрывает личную жизнь. В беседе с Леди Mail юмористка призналась, что сосредоточена на творчестве.
«Мне больше нравится радовать зрителей своими проектами и творчеством. Но это не значит, что в частной жизни у меня мало радости, нет-нет! Наоборот. У меня такое воспитание, что выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение — не очень правильно», – подчеркнула артистка.
Михалкова отметила, что старается находить баланс между семьёй, которой она уделяет много времени, и работой.

Также журналисты издания задали вопрос, интересующий многих поклонников звезды: замужем ли она.

«Вместо меня ответ даст мой пальчик, на котором, пока что нет обручального кольца», – отметила Юлия.
После этого бывшая участница юмористического шоу порассуждала о том, каким видит идеального мужчину. Она подчеркнула, что деньги и успех являются следствиями силы характера, ума, целеустремлённости, ответственности, надёжности и настойчивости. Именно эти качества Михалкова и ценит в мужчинах.

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Брутян показала, как её двухлетний сын от Прилучного говорит на разных языках
13 мая 2025, 13:03

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Зепюр Брутян и Павел Прилучный сейчас отдыхают в Таиланде. На курорт звёздная пара приехала в компании двухлетнего сына Микаэля и 12-летнего Тимофея – сына актёра от Агаты Муцениеце.
На фотографиях и видео семьи в соцсетях царят идиллия и позитив. Сегодня Брутян порадовала подписчиков новыми кадрами с малышом, который в столь раннем возрасте уже говорит на двух языках.

Подходя к припаркованному мотоциклу Микаэль произнёс: «Mika bike», после чего уже по-русски сказал «колесо», указывая на соответствующую деталь байка.

Ранее Прилучный и Брутян показывали, как чётко произносит слова их маленький сын. Видео было сделано в его день рождения.

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#таиланд
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«Дразнили, пальцем показывали»: четырёхлетнюю внучку Пугачёвой травят из-за родства с певицей
Четырехлетнюю двоюродную внучку Аллы Пугачёвой травят из-за родства с певицей
13 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Ровесники дразнят четырёхлетнюю двоюродную внучку певицы Аллы Пугачёвой. Девочку травят, высмеивая и показывая на неё пальцем.
Мать маленькой Аллы Гузель Пугачёва рассказала об инцидентах с дочерью в беседе с KP.ru.

По словам женщины, сначала девочку дразнили, но ничего обидного в её адрес сказано не было. Дети просто бегали и кричали «Алла Пугачёва». Четырёхлетняя родственница певицы ничего не понимала, а родители не стали обращать внимание на такие мелочи.

Однако теперь дошло до того, что девочку перестали брать на музыкальные конкурсы из-за родства с певицей.

«Не берут на некоторые конкурсы из-за фамилии и имени. А когда интересуешься, почему Аллы нет в списке участников, молчат. Есть у них какие-то негласные правила», – подчеркнула Гузель Пугачёва.
Родители не ставят цели, чтобы их дочь стала артисткой, но они видят, что у неё хорошо получается, и хотят развивать талант. Для этого же они отдали Аллу на фортепиано, что воспитывает в ней умение думать и анализировать, и на танцы, чтобы научиться работать в команде.

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Несложившаяся личная жизнь, обвинения в гомосексуализме* и длительная зависимость от препаратов. Куда пропал Александр Рыбак?
13 мая 2025, 12:57

Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

Сегодня, 13 мая, исполняется 39 лет норвежско-белорусскому певцу, музыканту и скрипачу Александру Рыбаку. В 2009 году этот талантливый молодой человек покорил весь мир, став победителем международного музыкального конкурса «Евровидение».
После конкурса музыкант записал сольный альбом и какое-то время давал концерты в разных уголках мира, но в последнее время об артисте известно всё меньше. Как сложилась судьба скрипача и где он сейчас, читайте в материале «Радио 1».


Детство артиста


Александр Рыбак появился на свет 13 мая 1986 года в городе Минске. В семье, где рос мальчик, музыка была неотъемлемой частью жизни. Его мать, Наталья Валентиновна Рыбак, была профессиональной пианисткой и работала в отделе музыкальных программ Белорусского телевидения. Отец, Игорь Александрович Рыбак, был скрипачом и выступал в составе музыкального ансамбля в городе Витебск.

В формировании таланта Александра немалую роль сыграла его бабушка Мария Борисовна Савицкая. Она была преподавателем музыкального училища и начала заниматься с Александром музыкой, едва ему исполнилось два года. К пяти годам мальчик освоил игру на скрипке и фортепиано, а также научился танцевать, сочинять музыку и петь.

Когда Александру было четыре года, отцу предложили хорошую работу за границей, и семья перебралась жить в Норвегию. Детство музыканта прошло в коммуне Несодден под Осло. В учебном заведении Videregаende RUD он получил среднее образование в области музыки, танца и актёрского мастерства.

В возрасте 17 лет Рыбак стал обладателем стипендии от престижной музыкальной школы Meadowmount в США. Ежегодно эту стипендию получают не более трёх молодых музыкантов со всего мира.

«Евровидение-2009»


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

В 2009 году конкурс проходил в Москве. Несколько ранее Александр Рыбак одержал победу в конкурсе молодых талантов Kjempesjansen с песней собственного сочинения «Foolin'», после чего был удостоин чести представлять Норвегию на международном песенном конкурсе.

Его авторская песня «Fairytale», исполненная под аккомпанемент скрипки, принесла исполнителю первое место с рекордным количеством баллов (387) за всю историю конкурса.

Взлет карьеры


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

Буквально на следующий день после финала «Евровидения» артист обрёл бешеную популярность. Через месяц Александр Рыбак выпустил студийный альбом «Fairytales», за которым в магазинах выстраивались очереди. Начались гастрольные туры по разным странам, в одной России он в конце 2009 года дал концерты в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

Также он стал участником программы «Минута славы» и выступил на Красной площади в Москве, где вместе с Алексеем Ягудиным представил символы зимних Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в Сочи.

В 2010 году Рыбак представил свой новый альбом под названием «No Boundaries». В 2011 году был выпущен альбом «Visa Vid Vindens Angar», а в 2012 году вышел диск «Christmas Tales», но ни один из этих альбомов не смог повторить успех «Fairytales».

Личная жизнь


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

В свои 39 лет Александр Рыбак все еще не обрел своего личного счастья. В конце 2009 года российские СМИ писали о его нетрадиционной ориентации*, однако артист все слухи опроверг.

До участия в «Евровидении» артист был влюблен в скрипачку Ингрид Берг Мехус. Эти отношения прекратились в 2004 году по инициативе девушки. Как потом расскажет Рыбак легендарная песня «Fairytale» была написана именно ей.

В 2010 году начали ходить слухи об отношениях певца с Леной Майер, которая представляла Германию на конкурсе «Евровидение». Певица даже говорила о том, что планирует выйти замуж за своего избранника, но до свадьбы дело так и не дошло.

«Мы были вместе три года и четыре месяца. И в ближайшее время поженимся! Мы никогда не скрывали тот факт, что мы — пара», — заявила Лена на одной из пресс-конференций.

Позже Александр объяснил журналистам, что слова Майер о свадьбе были шуткой, вызванной обилием слухов.

В 2011 году у музыканта был роман со скрипачкой Марией Слингстад, но и эти отношения не получили развития. Артисты объяснили расставание тем, что их графики были слишком плотными и не позволяли им проводить время вместе.

Спустя шесть лет в сети появилась информация о новой возлюбленной Рыбака Джули. Пара познакомилась на интернет-площадке для знакомств. Артист посвятил избраннице композицию «I Came To Love You», но после кратковременного романа пара рассталась.

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Зависимость от препаратов


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

Быстровозросшая популярность и плотный график работы подтолкнул артиста к употреблению снотворного и антидепрессантов. Александр Рыбак долгое время бесконтрольно принимал медикаментозные препараты, что привело к ухудшению состояния здоровья артиста. В 2020 году скрипач публично признался в своей зависимости.

«В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное — она почти уничтожила мою волю к жизни», — сообщал артист в подписчиками в сети.

Музыкант решил поделиться своим секретом, чтобы помочь тем, кто сталкивается с подобными трудностями. В том же году Рыбак отправился на лечение в США.

«Мои доктора говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я уже перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком. В России у меня мечта есть — сделать дуэт с артистом масштаба Киркорова, погастролировать вместе», — делился певец в фильме МУЗ-ТВ «Песенка спета: хиты-убийцы» в 2022-м.

Как сейчас живет артист?


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

В 2020 году Александр Рыбак поступил в Колумбийский колледж и за два года получил степень магистра в области музыки для кино. Артист открыл собственную музыкальную студию в Лос-Анджелесе и занимается написанием саундтреков к фильмам.


«Теперь мне не терпится поработать с талантливыми режиссерами по всему миру! С теми, кто любит красивые мелодии и, возможно, хочет добавить немного скандинавской атмосферы в свои фильмы. Я не тороплюсь, может пройти два года, а может, и 20 лет, прежде чем я внесу лепту в первый большой проект. Но в конце концов, произойдет волшебство», — цитирует артиста издание starhit.ru

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Леше Свику сделали экстренную операцию после кровотечения желудка
13 мая 2025, 12:51

Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)

На днях стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Леши Свика — 34-летнего исполнителя экстренно госпитализировали с желудочным кровотечением. Эту новость первой сообщила его супруга Ксения Ткачева.
На сегодняшний день известно, что артист перенес хирургическое вмешательство. Сейчас певец находится дома и проходит восстановление. Сам Свик вышел на связь с подписчиками, заверив, что реабилитация идет по плану.

Причина кровотечения пока остается неизвестной. Супруга музыканта призналась, что все происходящее стало для нее настоящим шоком.

«После празднования майских слегла я с температурой, через пару дней Эмилька (дочь) подцепила какую-то непонятную инфекцию. Моя девочка лежала пластом четыре дня. Далее с теми же симптомами снова слегла я, после — моя сестра. А сегодня Леху забрала скорая, его положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо. Мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — поделилась 27-летняя Ксения в соцсетях.

Напомним, ранее пара переживала кризис в отношениях: после рождения дочери Ксения ушла от Свика, заявив о его изменах. Однако в 2025 году супруги воссоединились, начав публиковать совместные снимки и подтвердив, что смогли восстановить отношения.

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От рака скончался актер фильма «Убийцы цветочной луны» Сэмюэл Френч
13 мая 2025, 12:47

Сэмюэл Френч (Фото: Инстаграм* @samuelfrenchactor)

Американский актер Сэмюл Френч ушел из жизни в больнице своего родного города Уэйко в штате Техас. Артист не смог победить рак. О трагедии сообщил режиссер его последнего фильма «Тропа» Пол Синакор.
«Сэмюэл был моим дорогим другом и невероятным актером. Он обладал актерским талантом, который проявлялся в каждом кадре — искренним, бесстрашным и живым. Он полностью отдавался работе, и это было заметно. Я глубоко опечален этой потерей и лишь хотел бы, чтобы он увидел финальную версию фильма», — отметил режиссер.

У партнера Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро в исторической драме «Убийцы цветочной луны» осталась жена Мелинда, которую он называл любовь всей своей жизни, и 12-летняя дочь Мэдисон Руби. Со слов Синакора, Френч всегда говорил о дочери с гордостью и нежностью.

Сэмюэл боролся с раком, который распространился по его телу за последние несколько лет. На своем последнем селфи от 23 апреля актер выглядел уставшим и изнуренным.

Сэмюэл Френч (Фото: Инстаграм* @samuelfrenchactor)


«Ставлю капельницу для столь необходимой гидратации», — подписал публикацию он.

В прошлом году Френч часто проходил оздоровление в наполненных минералами горячих источниках государственного парка Де Леон-Спрингс, а еще процедуры в инфракрасной сауне и гипербарическую оксигенотерапию.

2 августа Сэмюэл заявил о завершении карьеры после того, как 13 лет терпел регулярные унижения в индустрии.

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