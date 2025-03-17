«Лесные декорации и торт в четыре этажа»: Стало известно, сколько продюсер Рудковская потратила на свой юбилей

Яна Рудковская (Кадр из видео: Телеграм @doveoftheworld)
Известный российский продюсер Яна Рудковская потратила на празднование своего 50-летнего юбилея более шести миллионов рублей. Мероприятие проходило в её московском особняке на Волхонке.
Расходы знаменитости на праздничное мероприятие подсчитал телеграм-канал «Звездач». Сам особняк и поляна перед ним были оформлены декорациями в стиле волшебного леса. Место юбилейного действа украшали затейливые цветы и фигуры разных животных. По оценке декоратора Марины Миланской, такое оформление пространства обошлось российской телеведущей, музыкальному продюсеру и предпринимательнице не менее чем в пять миллионов рублей.
Гвоздём застольной программы празднества стал четырёхэтажный интерактивный торт со спецэффектами. Кондитер Максим Синицкий полагает, что это чудо сладкой кулинарии может стоит более миллиона рублей.
Сама виновница торжества заявила, что очень довольна и тортом, и праздником вообще, так как всегда любила сказки, а на этом празднике волшебное действо, без сомнения, удалось, оправдав вложенные немалые средства.
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* Признан иноагентом в РФ
Гвоздём застольной программы празднества стал четырёхэтажный интерактивный торт со спецэффектами. Кондитер Максим Синицкий полагает, что это чудо сладкой кулинарии может стоит более миллиона рублей.
Сама виновница торжества заявила, что очень довольна и тортом, и праздником вообще, так как всегда любила сказки, а на этом празднике волшебное действо, без сомнения, удалось, оправдав вложенные немалые средства.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов