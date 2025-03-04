«Суровое наказание для матери»: Рудковская поддержала Блиновскую после приговора суда

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Продюсер Яна Рудковская выразила поддержку блогершe Елене Блиновской в своем Телеграм-канале после того, как суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Она отметила, что это жесткое наказание для матери четырех маленьких детей, которые могут остаться без заботы, пока их отец на фронте.
Рудковская также поделилась, что надеялась на пересмотр наказания. В завершение своего комментария она добавила: «Очень жаль». У Елены Блиновской четверо детей: Всеволод (родился в 2009 году), близнецы Платон и Мирон (2011) и Аврора (2020).
Напомним, Елене Блиновской назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Судебное заседание состоялось в Савеловском суде Москвы. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Суд также обязал Блиновскую выплатить 587 миллионов рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься коммерческой деятельностью на протяжении четырех лет.
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Напомним, Елене Блиновской назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Судебное заседание состоялось в Савеловском суде Москвы. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Суд также обязал Блиновскую выплатить 587 миллионов рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься коммерческой деятельностью на протяжении четырех лет.
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Анастасия Хохлова