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«Суровое наказание для матери»: Рудковская поддержала Блиновскую после приговора суда

Продюсер Рудковская назвала суровым приговор Блиновской из-за маленьких детей
Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Продюсер Яна Рудковская выразила поддержку блогершe Елене Блиновской в своем Телеграм-канале после того, как суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Она отметила, что это жесткое наказание для матери четырех маленьких детей, которые могут остаться без заботы, пока их отец на фронте.
Рудковская также поделилась, что надеялась на пересмотр наказания. В завершение своего комментария она добавила: «Очень жаль». У Елены Блиновской четверо детей: Всеволод (родился в 2009 году), близнецы Платон и Мирон (2011) и Аврора (2020).

Напомним, Елене Блиновской назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Судебное заседание состоялось в Савеловском суде Москвы. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Суд также обязал Блиновскую выплатить 587 миллионов рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься коммерческой деятельностью на протяжении четырех лет.

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#суд
#адвокат
#наказание
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«Есть шансы»: Адвокат рассказал, в каком случае Михаил Ефремов выйдет по УДО
Адвокат Воропаев: Ефремову могут одобрить УДО, потому что он хорошо себя вел
04 марта 2025, 10:35

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Михаил Ефремов официально подал ходатайство об условно-дословном освобождении (УДО). В суд уже поступили соответствующие документы, пишет Агентство городских новостей «Москва». Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство 24 марта в 10:00.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» напомнил, что Михаил Ефремов может ходатайствовать об УДО, когда отсидит половину срока.

«В соответствии со статьей УК РФ условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление», — отметил он.

По его словам, также будет учитываться поведение Ефремова во время отбытия наказания и иные факторы.

«Как таковых у ИК-4 нет весомых оснований для отказа в положительной характеристике. Он активно принимает участие в самодеятельности в ИК-4. Так же нужно брать в расчет состояние здоровья Ефремова. Теоретически на УДО могли бы повлиять родственники погибшего, но ввиду того, что Ефремов характеризуется положительно, взысканий не имеет и, самое главное, принял меры к погашению ущерба потерпевшей стороне — вряд ли они будут услышаны», — прокомментировал адвокат.

Он добавил, что шансы у актера театра и кино есть, если он не нарушит правила на финишной прямой.

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Бывшая жена Шнурова порвала все оставшиеся связи с певцом
04 марта 2025, 10:07

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Осенью 2024 года Сергей Шнуров официально развелся с супругой Ольгой Абрамовой, которая была младше его на 18 лет. Оказалось, что женщина после этого оформила документы на ликвидацию компании «Ленинград продакшн», которую она учредила в браке с певцом.
Пара развелась без публичных скандалов, нажитое имущество и детей бывшие супруги не делили и насчет алиментов не спорили. Однако в ноябре 2024 года Абрамова подала документы на закрытие фирмы «Ленинград продакшн» и планировала сама вести дела своего знаменитого мужа. Известно, что пару лет фирма приносила небольшой доход, а после и вовсе ушла в минус.

«Шнуров так и не решился передать бразды правления своим творческим потенциалом супруге», — пишет КП.

Теперь же налоговая полностью ликвидировала фирму экс-супруги музыканта.

Женщина не дает комментариев по поводу отношений со Шнуровым, от которого родила двоих детей. При этом сам Шнуров детей публике не представил. Фронтмен рок-группы «Ленинград» был женат четыре раза.

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Рита Дакота раскрыла, сможет ли простить супружескую измену
Рита Дакота заявила, что никогда не сможет простить измену мужу
04 марта 2025, 09:35

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)

Певица Рита Дакота призналась, что никогда не сможет простить измену.
Дакота ответила на вопросы подписчиков в соцсети о неверности в браке. Она заявила, что считает измены неприемлемыми в браке и никогда не сможет простить подобного поведения. При этом отметила, что не осуждает женщин, которые могут смириться с изменами мужа.

«Я не понимаю, зачем оставаться в отношениях, где тебя не ценят, не боятся потерять, не берегут, не дорожат, не уважают, где с тобой нечестны, где не боятся тебя ранить, сделать тебе больно, разбить тебе сердце», — ответила Дакота.

По ее словам, все вышеперечисленное совершенно противоположно слову «любовь», и добавила, что не стоит осознанно выбирать «нелюбовь», ведь жизнь одна.

Ранее Дакота ушла от мужа именно из-за его измен, в которых мужчина ей признался сам. Сейчас певица встречается с другим мужчиной.

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Молодая жена Петросяна годами не платила за коммуналку
SHOT: Татьяна Брухунова накопила более 300 тысяч долгов по коммуналке
04 марта 2025, 08:38

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Задолженность жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой за услуги ЖКХ превысила 300 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что на супругу известного артиста оформлено две квартиры — одна на Лесной улице в Тверском районе, вторая — в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках, где и накопились коммунальные долги.

Согласно информации канала, Брухунова должна 128 тыс рублей квартплаты, 179 тыс рублей — взносы за капремонт, а также около 7 тыс рублей — за ЖКУ. Общая сумма долга составляет 314 тыс рублей.

Элитная недвижимость в Хамовниках оценивается в 441 млн рублей, а вторая квартира на Лесной улице — 54 млн рублей.

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*Запрещен в РФ
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Почему Алексей Серебряков, сыгравший в «Аноре», пропустил церемонию «Оскар»? Ответ оказался прост
Кинокритик Сусанна Альперина объяснила, почему Серебряков пропустил церемонию «Оскар»
04 марта 2025, 06:52

Алексей Серебряков (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Алексей Серебряков, сыгравший в «Аноре», не появился на церемонии «Оскара» в Лос-Анджелесе, где фильм забрал пять статуэток. Почему? Ответ на этот вопрос дала кинокритик Сусанна Альперина на своей странице во ВКонтакте.
«Анора» Шона Бейкера стала сенсацией года, заработав почти 40 миллионов долларов при бюджете в 6 миллионов, и вызвала споры в России: одни видят в ней стереотипы о русских, другие — показ тонкости и милосердия человеческой натуры.

На церемонию приехали Юра Борисов, Майк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Майки Мэдисон, а Серебряков остался в стороне.

«Почему Алексей Серебряков не был на «Оскаре»? Конечно же, задалась этим вопросом и связалась, чтобы получить разъяснения. Как оказалось, Алексей загружен настолько, что ему некогда было вырваться. В частности, идут съемки и репетиции спектакля «Эйнштейн и Маргарита». Алексей просил передать, что невероятно горд и рад — в первую очередь за Шона», — рассказала Альперина.
«Отдых на вилле мечты с шашлыками»: Дава показал кадры из отдыха в Сочи с беременной Мари Краймбрери
«Отдых на вилле мечты с шашлыками»: Дава показал кадры из отдыха в Сочи с беременной Мари Краймбрери
Но и Марку с Юрой Серебряков тоже передал благодарности с поздравлениями, отмечая их вклад в создание фильма.

Сам Серебряков уже переживал подобные эмоции — волнение и радость от номинации, приза — с «Левиафаном» и «МакМафией». Свою роль олигарха в «Аноре» он считает маленькой, но яркой частью истории кинокартины.

Ранее «Радио 1» передавало, что Юра Борисов, к сожалению, не получил статуэтку «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Его обогнал американец Киран Калкин.

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