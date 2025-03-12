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Яна Рудковская поддержала Алесю Кафельникову после критики из-за пластики груди

Алеся Кафельникова (Фото: Инстаграм* @kafelnikova_a)

Алеся Кафельникова (Фото: Инстаграм* @kafelnikova_a)

Российский продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале отреагировала на высказывания хейтеров о груди модели Алеси Кафельниковой.
По словам телеведущей, образ 26-летней модели на показе бренда Vivienne Westwood получился эффектным. Рудковская подчеркнула, что от платья с глубоким декольте, в котором была Кафельникова, не оторвать глаз.

Продюсер также упомянула комментарий пользовательницы, которая раскритиковала форму груди модели.

«Завистникам и нетактичным особам с вопросами про грудь Леся красиво ответила. Успешно совмещать материнство и карьеру в фешен-индустрии можно и нужно», — поддержала Рудковская Кафельникову.

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*Запрещен в РФ
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