Яна Рудковская поддержала Алесю Кафельникову после критики из-за пластики груди

Алеся Кафельникова (Фото: Инстаграм* @kafelnikova_a)
Российский продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале отреагировала на высказывания хейтеров о груди модели Алеси Кафельниковой.
По словам телеведущей, образ 26-летней модели на показе бренда Vivienne Westwood получился эффектным. Рудковская подчеркнула, что от платья с глубоким декольте, в котором была Кафельникова, не оторвать глаз.
Продюсер также упомянула комментарий пользовательницы, которая раскритиковала форму груди модели.
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Продюсер также упомянула комментарий пользовательницы, которая раскритиковала форму груди модели.
«Завистникам и нетактичным особам с вопросами про грудь Леся красиво ответила. Успешно совмещать материнство и карьеру в фешен-индустрии можно и нужно», — поддержала Рудковская Кафельникову.
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