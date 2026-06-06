«Он любит жизнь. В отличие от меня»: Вилкова рассказала об увлечениях 12-летнего сына
Вилкова призналась, что наследник пока не определился с будущей профессией
Екатерина Вилкова с юмором ответила на вопросы журналистов о своём 12-летнем сыне Петре на премьере сериала «Адвокаты». Об этом сообщает Super.
Когда актрису спросили, выбрал ли мальчик будущую профессию или серьёзно занимается какими-либо секциями, Вилкова лаконично ответила: «Нет». При этом артистка уточнила, что отсутствие кружков вовсе не означает скучную жизнь. По её словам, сын предпочитает проводить время на улице и чувствует себя вполне счастливым без плотного расписания занятий.
Рассказывая о Петре, Екатерина Вилкова отметила, что мальчик много гуляет и получает удовольствие от активного времяпрепровождения.
«Он гуляет очень много. Он любит гулять, он любит жизнь. В отличие от меня», — пошутила актриса.Правда, сразу после этого Вилкова поспешила уточнить, что тоже любит жизнь, просто предпочитает более спокойный ритм. По её словам, ей ближе размеренное времяпрепровождение, а не такая насыщенная активность, которой наслаждается её сын.