Аллу Пугачёву затравили за поздравление украинского лидера группы «Океан Эльзы»

Пугачёва поддержала мобилизовавшегося в ВСУ Вакарчука, вызвав шквал ненависти
Российская певица Алла Пугачёва поздравила украинского музыканта Святослава Вакарчука с государственной наградой. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщил в своём блоге о получении украинской медали «Национальная легенда Украины», которую ему вручил сам Владимир Зеленский. Под постом музыканта оставила комментарий Алла Пугачёва.
«Заслужил! Браво!» — написала российская певица.Эта реакция вызвала негативные отклики со стороны некоторых украинских пользователей. Как сообщается в ряде источников, с 2022 года Святослав Вакарчук проходил службу в Вооружённых силах Украины на должности офицера по морально-психологической поддержке. В июле 2024 года появилась информация о том, что музыкант подал декларацию об увольнении с воинской службы.
