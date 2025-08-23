Аллу Пугачёву затравили за поздравление украинского лидера группы «Океан Эльзы»

23 августа 2025, 19:50

Пугачёва поддержала мобилизовавшегося в ВСУ Вакарчука, вызвав шквал ненависти

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

Российская певица Алла Пугачёва поздравила украинского музыканта Святослава Вакарчука с государственной наградой. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».





Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщил в своём блоге о получении украинской медали «Национальная легенда Украины», которую ему вручил сам Владимир Зеленский. Под постом музыканта оставила комментарий Алла Пугачёва.

«Заслужил! Браво!» — написала российская певица.