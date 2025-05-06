Лев Лещенко высказался против бесплатных выступлений на 9 мая

Лев Лещенко (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)
Певец Лев Лещенко прокомментировал инициативу сделать выступления артистов 9 Мая бесплатными, назвав её несправедливой.
«Я 50 лет выступаю на всех государственных праздниках бесплатно, но не считаю правильным совсем не платить артистам», — поделился Лещенко для издания «Абзац».
По его словам, для многих исполнителей музыка — основной и единственный источник дохода. Когда концертов не очень много, артистам становится сложно сводить концы с концами.
«У всех есть семьи, которые нужно кормить», — напомнил он.
Ранее с критикой инициативы также выступил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Он отметил, что бесплатно не трудятся ни водители такси, ни врачи, и подчеркнул, что большая часть артистов не получает больших гонораров.
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