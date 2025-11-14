Достижения.рф

Лев Лещенко внезапно сравнил себя с Волочковой

Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой, когда ему дарят много цветов
Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Российский певец Лев Лещенко заявил, что иногда чувствует себя Анастасией Волочковой, когда ему дарят много цветов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.



Исполнитель отметил, что чаще всего получает в подарок большие букеты цветов.

«Я, честно говоря, люблю очень цветы, мне нравится, когда их дарят, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко», — пояснил артист.

Певец подчеркнул, что ему дарили разнообразные подарки, но наиболее ценными для него являются книги, особенно автобиографические. Лещенко добавил, что сам с удовольствием вручает подарки, особенно своим родным и близким друзьям.
