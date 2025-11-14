Лев Лещенко внезапно сравнил себя с Волочковой
Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой, когда ему дарят много цветов
Российский певец Лев Лещенко заявил, что иногда чувствует себя Анастасией Волочковой, когда ему дарят много цветов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Исполнитель отметил, что чаще всего получает в подарок большие букеты цветов.
«Я, честно говоря, люблю очень цветы, мне нравится, когда их дарят, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко», — пояснил артист.
Певец подчеркнул, что ему дарили разнообразные подарки, но наиболее ценными для него являются книги, особенно автобиографические. Лещенко добавил, что сам с удовольствием вручает подарки, особенно своим родным и близким друзьям.