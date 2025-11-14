Лев Лещенко внезапно сравнил себя с Волочковой

14 ноября 2025, 18:07

Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой, когда ему дарят много цветов

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Российский певец Лев Лещенко заявил, что иногда чувствует себя Анастасией Волочковой, когда ему дарят много цветов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.





Исполнитель отметил, что чаще всего получает в подарок большие букеты цветов.





«Я, честно говоря, люблю очень цветы, мне нравится, когда их дарят, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко», — пояснил артист.