Соседов заявил, что Долина может превратить песню Инстасамки в настоящий хит

14 ноября 2025, 17:09

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Певица Лариса Долина записала песню «За деньги да» Инстасамки для музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика». О том, как восприняли критики хит Дарьи Зотеевой в исполнении Долиной, пишет Общественная Служба Новостей.





Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Лариса Долина обладает выдающимся талантом и может профессионально исполнить любую песню. При этом он выразил сомнение в вокальных способностях исполнительницы Инстасамки и предположил, что её творчество сложно назвать полноценными песнями.





«Но я удивлен, честно говоря, выбором репертуара. Я мог бы ожидать любой перепевки и любой песни, но точно не треков Инстасамки. Словом, выбор меня неприятно удивил, это бредовая идея, честно говоря», — пояснил эксперт.

