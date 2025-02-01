«Пьяный и бездомный, маргинально пошлый»: Группа «Би-2» выпустила новый сингл

Музыканты группы «Би-2» выпустили сегодня новую максимально неоднозначную песню. По их мнению, этот сингл не мог бы увидеть свет при прежнем президенте США Джозефе Байдене.
«Насколько нам известно, "Под забором" — это первая русскоязычная песня, текст которой был рассмотрен и утвержден Национальной лирической комиссией и Попечительским советом по печенью при Государственном департаменте США. Неожиданная дата релиза связана с просьбой наших вашингтонских кураторов, которые были заняты передачей полномочий от бывшей, забытой администрации к нынешней, ненужной. Теперь, после инаугурации нового президента, выпуску сингла дан зеленый свет. Спешим передать его вам!» — иронично высказались музыканты в социальной сети.
Герой песни — эмигрант-неудачник, который не строит планов, у которого все осталось в прошлом.
«Пьяный и бездомный, маргинально пошлый, я на дне, и не помню, где оставил сердце», — звучит в сингле.
В припеве музыканты предрекают конец своей жизни.
«Мой рок-н-ролл опасен для Богом данной власти. Слова для песни этой одобрены в Госдепе. Я на мираж свободы заманиваю души. Но кончу под забором, забытый и ненужный», — это ещё одна строчка из песни.
Одновременно с выходом сингла фротмен группы Лёва (Егор Бортник*, включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) сделал несколько тематических фото. На одном он снялся под забором, сидя на обрывке картона, в дырявых носках и с выпуском газеты «Правда», напечатанным в 1972 году. На последнем фото рокер лежит, укрывшись той же самой газетой. На третьем фоте он в шортах и резиновых сапогах сидит на пластиковом ведре и читает израильскую газету.
Участники группы «Би-2» покинули Россию весной 2023 года, они зарабатывают выступлениями в местах проживания или отдыха говорящих по-русски.
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Александр Бойцов