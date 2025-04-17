Малахов показал неузнаваемую актрису фильма «Обыкновенное чудо»

Екатерина Васильева (Фото: кадр из фильма «Обыкновенное чудо» Кино-Театр.Ру)
Звезда советского кинематографа Екатерина Васильева, известная по киноленте «Обыкновенное чудо», уже как много лет стала монахиней, отказавшись от мирской суеты. Многие удивились этой перемене. Некогда популярная артистка с десятками ролей служит Богу в монастыре.
Недавно с Васильевой пообщался телеведущий Андрей Малахов. Женщина с момента пострига сгорбилась, осунулась и ходит с палочкой. Она рассказала журналисту о своем сыне Дмитрии Рощине. Когда-то он встречался с Еленой Кориковой, у пары есть общий ребенок, но Васильева не разрешила Дмитрию жениться на возлюбленной. Позже мужчина женился на другой, став отцом восьмерых детей. Сегодня Дмитрий Рощин — протоиерей и настоятель храма Святителя Николая на Трех Горах.
Читайте также:
Жена солиста «Руки Вверх!» показала редкий снимок мужа с годовалым сыном
Сыновья — полные противоположности с детства: какие отношения у Сергея Соседова с его старшим братом
Евгений Петросян смущен предложением певицы Славы жениться на ней или на сестре
Читайте также:
Жена солиста «Руки Вверх!» показала редкий снимок мужа с годовалым сыном
Сыновья — полные противоположности с детства: какие отношения у Сергея Соседова с его старшим братом
Евгений Петросян смущен предложением певицы Славы жениться на ней или на сестре
Никита Кротов