«Со мной это сделали и не заплатили»: Звезда эротики Олеся Малибу раскрыла правду об эскорте на вечеринках с шейхами

Олеся Малибу (Фото: telegram @monashkao)
Современные социальные сети создали новый образ кумиров для молодежи, среди которых модели и эскортницы занимают особое место.
Модель, бывшая участница «Дома-2», звезда эротических журналов Олеся Малибу в беседе с «Радио 1» заявила, что девушка, устраивающаяся в эскорт, должна изначально понимать, на что она идет.
По ее словам, красивые фотографии с вечеринок, где игристое льется рекой вместе с комплиментами и деньгами — только картинки.
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«Я в 16 лет начала встречаться с мужчинами, в борделе работать. И я всю ответственность взяла на себя. Я понимала, что меня никто не спасет. Я должна защищать сама себя исключительно. И тоже попадала на неадекватных клиентов, которые творили ужасные вещи со мной», — поделилась собеседница.
По ее словам, красивые фотографии с вечеринок, где игристое льется рекой вместе с комплиментами и деньгами — только картинки.
«Надо адекватно понимать, что есть картинка отгламуренная, а где реальная жизнь. Иногда на таких вечеринках шейхам секс не нужен, им нужны красивые девушки-модели, которые поговорят на английском языке и составят компанию на вечер. Но это единичные случаи, куда попадают только избранные. В основном секс на потоке. Сколько раз я попадала в ситуации, где меня били, насиловали, издевались, а я просто приехала, и со мной это сделали и не заплатили даже», — призналась Малибу.
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Анастасия Панченко