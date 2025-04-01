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«Лежит и разлагается»: бывшая жена Паши Техника рассказала последние новости о его состоянии

Ева Карицкая: Пашу Техника нужно перевозить в госпиталь, где есть оборудование
Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала, что в настоящее время все достаточно плохо, но есть надежда, что он может поправиться.
«Его нужно транспортировать в другой госпиталь. Все плохо с легкими, почками и печенью. Госпиталь дорогой, но там хорошее оборудование. По словам врачей, он сейчас просто лежит и разлагается. В госпитале нет аппаратов, там нет ничего, его нужно перевозить. Госпиталь рядом, но так как он подключен к ЭКМО, то нужна машина, которая его туда перевезет», — сообщила девушка в своем телеграм-канале.
Она добавила, что как только клиника выставит счет, будет открыт официальный сбор.

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Скандал на шоу «Битва экстрасенсов: Артёма Краснова хотят исключить из-за Марата Башарова
01 апреля 2025, 11:29

Артём Краснов (Фото: ВКонтакте, @artemredblood)

Участник нового сезона «Экстрасенсы 2. Битва сильнейших» Артём Краснов поругался с ведущим шоу Маратом Башаровым. Краснов, обсуждая проблему героев выпуска, упомянул, что Башаров страдает от алкогольной зависимости.
Участник нового сезона «Экстрасенсы 2. Битва сильнейших» Артём Краснов поругался с ведущим шоу Маратом Башаровым. Краснов, обсуждая проблему героев выпуска, упомянул, что Башаров страдает от алкогольной зависимости.

Как сообщает издание «Блокнот.Ру» в разгар конфликта, когда дело едва не дошло до драки, Краснов не сдержался и укусил Башарова за руку.
«Мы не услышали точно, что сказал Краснов, но Вампир (так себя называет Артём Краснов — прим. ред.) хотел прочитать мысли Башарова и подавить его силу. Марат был в ярости — съёмки пришлось остановить», — рассказал инсайдер, находящийся на съёмочной площадке.
Разозлившийся ведущий ушёл в гримёрку, он поставил операторам условие — продолжать работать вместе с Красновым он не будет. На данный момент участие Артёма Краснова остаётся под большим вопросом.

Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев назвал причину внезапной смерти мага Корнеевой.

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#шоу
#съёмки
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«Сволочи»: Сергей Лазарев в день 42-летия принял поздравления от Стаса Пьехи и Ани Лорак
Сергей Лазарев отметил 42-летие на гастролях
01 апреля 2025, 11:18

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Бывший солист группы Smash и дважды финалист «Евровидения» Сергей Лазарев отметил свой день рождения на гастролях. Празднование началось в полночь, когда его коллеги принесли торт с одной свечой и изображением золотой антилопы.
«Почему одна? Сволочи! То есть золотая антилопа», — с юмором заметил Лазарев.

В своем обращении к маме Валентине Викторовне он выразил благодарность.

«Спасибо Богу за то, что с детства занимаюсь любимым делом. Спасибо маме за жизнь и воспитание. И спасибо вам, дорогие зрители и слушатели, за вашу любовь и интерес на протяжении многих лет», — сказал он.

Множество звездных друзей поздравили победителя шоу «Маска» в комментариях. Ани Лорак также оставила теплые слова: «С днем рождения, мой дорогой друг! Ты удивительный, талантливый и трудолюбивый артист! Сияй всегда! Сцена — твой дом!». Стас Пьеха с иронией поздравил Лазарева: «С днем рождения, Сережа! Если нужны советы по здоровью — пиши... Скуф-патруль».

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#жизнь
#шоу
#маска
#артист
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СПИД, онкология, измены и попытки суицида: как жены Владимира Познера помогли ему избежать позора и вернуться к жизни
01 апреля 2025, 11:06

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Владимир Познер, известный тележурналист и общественный деятель, пережил множество испытаний в своей жизни. В юности он столкнулся с бурной первой любовью, которая оставила глубокий след в его сердце.
В 17 лет Познер влюбился в супругу одного из работников «Совэкспортфильма». Этот роман стал для него первым опытом плотской любви, но закончился трагично — женщина сделала аборт и обвинила Владимира в этом. Подробнее о его личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Первый брак: ранняя женитьба и расставание

В 1958 году Владимир женился на Валентине Чемберджи. У пары родилась дочь Екатерина, но брак распался через два года. Познер признает, что женился слишком рано и не имел достаточного жизненного опыта.

Бракоразводный процесс оказался тяжелым, а сам журналист даже пытался покончить с собой, когда почувствовал себя морально истощенным. Несмотря на это, они расстались по-доброму, обсудив свои эмоции и недовольства.

Вторая жена: поддержка в трудные времена

В конце 60-х годов Познер встретил Екатерину Орлову, с которой прожил 37 лет. Несмотря на долгий срок совместной жизни, Познер редко говорит о своей второй супруге. Их отношения стали сложными, и они расстались с обидами.

Однако именно Екатерина поддерживала Владимира в трудные времена, когда у него была диагностирована онкология. Она верила в него и помогала справиться с болезнью.

Фото: iStock/VILevi

Новая любовь: Надежда Соловьева

Пока Познер еще был женат на Екатерине, он познакомился с Надеждой Соловьевой, которая была младше его на 21 год. Их встреча произошла на мероприятии, посвященном борьбе со СПИДом.

Познер вспоминает, что в тот момент хотел наслаждаться счастьем, которое неожиданно пришло в его жизнь. Несмотря на сложности, связанные с разводом и новым романом, он решился следовать своим чувствам.

Третий брак: счастье и гармония

Сейчас Владимиру Познеру 89 лет, он продолжает вести активный образ жизни. Его третья жена, Надежда, стала для него настоящим спасательным кругом. Познер чувствует себя счастливым и полным сил благодаря ее поддержке. Он много путешествует, занимается общественной деятельностью и наслаждается жизнью.

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Рэперу Паше Технику нужны лекарства, которых нет в Таиланде
01 апреля 2025, 11:01

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Рэпер Паша Техник нуждается в препаратах, которых нет в Таиланде, но они есть в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Проект Выжившие». (Орфография и пунктуация сохранены).
«Нужны лекарства которых нет в Тайланде, но есть в России, ищем лекарства и отправляем в тай, так же требуются перевести Техника в современный госпиталь, жить вроде как будет, но это не точно», — сказано в публикации.
Накануне вечером экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая сообщила, что блогер Андрей Бурим (Меллстрой) перевел на лечение рэперу пять миллионов рублей. Женщина поблагодарила стримера, отметив, что он связывался с ней. Также о состоянии Техника высказывался его директор Марк Флинк.

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#таиланд
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«Отголоски болезни остались со мной»: актриса Семёнова впервые рассказала о давнем недуге
Актриса Екатерина Семёнова страдает от РПП 40 лет
01 апреля 2025, 10:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса сериала «Две судьбы» Екатерина Семёнова призналась, что 40 лет страдает от расстройства пищевого поведения (РПП).
Ещё несколько лет назад артистка не могла принять себя, видя лишние килограммы. Сейчас у неё нет серьёзных проблем, однако болезнь периодически даёт о себе знать.
«То есть отголоски болезни остались со мной, но я стараюсь с ними уживаться и договариваться. <…˃ Оно никуда не делось, ведь, войдя в твою жизнь, эта штука остаётся с тобой навсегда», — сообщила Семёнова «Леди Mail».
Также актриса рассказала, что у неё совсем нет времени на спорт. Так, она носит с собой грузики, чтобы давать своим мышцам физическую нагрузку.

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