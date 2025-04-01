«Лежит и разлагается»: бывшая жена Паши Техника рассказала последние новости о его состоянии

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала, что в настоящее время все достаточно плохо, но есть надежда, что он может поправиться.
«Его нужно транспортировать в другой госпиталь. Все плохо с легкими, почками и печенью. Госпиталь дорогой, но там хорошее оборудование. По словам врачей, он сейчас просто лежит и разлагается. В госпитале нет аппаратов, там нет ничего, его нужно перевозить. Госпиталь рядом, но так как он подключен к ЭКМО, то нужна машина, которая его туда перевезет», — сообщила девушка в своем телеграм-канале.Она добавила, что как только клиника выставит счет, будет открыт официальный сбор.
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