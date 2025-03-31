«Главное, что хуже не становится»: директор Паши Техника о его состоянии

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)
Директор рэп-исполнителя Паши Техника Марк Флинк рассказал журналу VOICE, что его отвели в полицию, когда он добирался до Тюмени. Мужчина думает, что, возможно, «не понравился начальнику поезда». Он пояснил, что все произошло в день его 44-летия, когда от него пахло алкоголем, а под глазами были синяки после спарринга.
«Мы составили протокол, к полицейским вообще нет никаких претензий. Я купил билет на следующий поезд и спокойно добрался до Тюмени», — поделился Флинк.По его словам, он хотел вылететь к Павлу 2 апреля, но поменял билеты на 3-е. Директор артиста уточнил, что состояние Техника не лучше и не хуже. Мужчина в коме.
«Состояние у Паши пока такое же, как и было. Главное, что хуже не становится. 4 апреля уже буду у него, приеду к нему 100%. Будем надеяться и верить в лучшее», — резюмировал Марк Флинк.Днем журналисты Mash опубликовали первый снимок Паши Техника в больнице.
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