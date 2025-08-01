Лиам Нисон на фоне слухов о романе с Памелой Андерсон вспомнил о покойной жене

01 августа 2025, 15:32

Лиам Нисон (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Лиама Нисона заподозрили в романе с Памелой Андерсон. На фоне этих слухов 73-летний актер рассказал о покойной жене Наташе Ричардсон. Он до сих пор с теплотой вспоминает, как работал вместе с ней на Бродвее в 1993 году.





По словам инсайдеров, Нисон и Андерсон, которые вместе снимались в ремейке «Голого пистолета», перенесли химию на экране в жизнь. Артист был холост больше шестнадцати лет — с момента трагической гибели его супруги на горнолыжном курорте.

«Было здорово работать с ней каждый вечер… и влюбляться», — признался Лиам в интервью The New York Times.