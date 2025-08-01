Лиам Нисон на фоне слухов о романе с Памелой Андерсон вспомнил о покойной жене
Лиама Нисона заподозрили в романе с Памелой Андерсон. На фоне этих слухов 73-летний актер рассказал о покойной жене Наташе Ричардсон. Он до сих пор с теплотой вспоминает, как работал вместе с ней на Бродвее в 1993 году.
По словам инсайдеров, Нисон и Андерсон, которые вместе снимались в ремейке «Голого пистолета», перенесли химию на экране в жизнь. Артист был холост больше шестнадцати лет — с момента трагической гибели его супруги на горнолыжном курорте.
«Было здорово работать с ней каждый вечер… и влюбляться», — признался Лиам в интервью The New York Times.Друзья Наташи поддержали новые отношения звезды. Телеведущая Энди Коэн в эфире SiriusXM пожелала ему счастья, назвав его спутницу потрясающей женщиной.