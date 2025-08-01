Стало известно, сколько заработает рэпер Гуф во время прощального тура
Рэпер Гуф заработает свыше 50 млн рублей на прощальном концерте
Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, заработает свыше 50 миллионов рублей на прощальном концерте. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Исполнитель объявил о завершении карьеры, но напоследок анонсировал прощальный тур — например, в ноябре он дважды появится перед зрителями в Москве. За каждое выступление музыкант может получить более 54 миллионов рублей.
«Артист, конечно, поверил в себя и начал продавать VIP-ложи по 800 тысяч рублей. <…> Эти билеты уже почти раскуплены, а танцпол вообще закончился», — говорится в публикации.Также отмечается, что на один из концертов еще остались места на балконе за 5,5 тысячи рублей, но они, полагают авторы поста, так же долго не задержатся.
*Запрещен в РФ