Стало известно, сколько заработает рэпер Гуф во время прощального тура

01 августа 2025, 14:34

Рэпер Гуф заработает свыше 50 млн рублей на прощальном концерте

Рэпер Гуф (Фото: Инстаграм*/therealguf)

Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, заработает свыше 50 миллионов рублей на прощальном концерте. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».





Исполнитель объявил о завершении карьеры, но напоследок анонсировал прощальный тур — например, в ноябре он дважды появится перед зрителями в Москве. За каждое выступление музыкант может получить более 54 миллионов рублей.

«Артист, конечно, поверил в себя и начал продавать VIP-ложи по 800 тысяч рублей. <…> Эти билеты уже почти раскуплены, а танцпол вообще закончился», — говорится в публикации.