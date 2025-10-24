Шакира о съёмках «Мажора в Дубае» с Прилучным: «Мозг буквально плавился»
Актриса Шакира рассказала о работе над фильмом «Мажор в Дубае» с травмой
Актриса Елизавета Шакира на премьере фильма «Мажор в Дубае» рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время работы над проектом. Историей она поделилась в интервью Газете.Ru.
По словам актрисы, она работала с травмой плеча, которую получила ещё в театре, поэтому приходилось «обыгрывать» её на съемках. Кроме того, экстремальная жара в ОАЭ стала серьёзным испытанием для всей команды, у которой буквально «плавился мозг».
Шакира также отметила профессионализм коллеги Павла Прилучного, с которым они уже не первый раз работают вместе.
«Он потрясающий коллега и профессионал. Это видно сразу, стоит только посмотреть на его работу. Мы уже не первый раз работаем вместе, поэтому всё происходит легко и естественно. Это как работа с друзьями — мы знаем, чего ожидать друг от друга», — подчеркнула артистка.«Мажор в Дубае» — первый российский проект, снятый в ОАЭ. В фильме герой Прилучного, Игорь Соколовский, отправляется в Дубай спасать друга, а находит новую любовь. Премьера комедийного боевика состоится 30 октября.