Фанаты Пугачёвой довели продюсера Киркорова до больницы
Продюсер Филиппа Киркорова и группы Smash Леонид Дзюник оказался в больнице после сердечного приступа. По его словам причиной ухудшения его состояния стали угрозы, которые он получал от поклонников Аллы Пугачёвой.
Как сообщает Telegram-канал Mash, во вторник Дзюнику сделали операцию на сердце. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии и, по словам врачей, пробудет в больнице ещё около десяти дней.
«Если ты не замолчишь — объясним, как это делается», — рассказал продюсер.
После одного из таких звонков у него обострилась тахикардия, и мужчину экстренно госпитализировали.