Фанаты Пугачёвой довели продюсера Киркорова до больницы

24 октября 2025, 15:52

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Продюсер Филиппа Киркорова и группы Smash Леонид Дзюник оказался в больнице после сердечного приступа. По его словам причиной ухудшения его состояния стали угрозы, которые он получал от поклонников Аллы Пугачёвой.





Как сообщает Telegram-канал Mash, во вторник Дзюнику сделали операцию на сердце. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии и, по словам врачей, пробудет в больнице ещё около десяти дней.





«Если ты не замолчишь — объясним, как это делается», — рассказал продюсер.