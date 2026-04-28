«Помешан на пиаре»: Дочь Даны Борисовой обвинила бывшего возлюбленного в абьюзе
Дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова выступила с заявлением о своём бывшем возлюбленном. Её слова приводит Telegram-канал «Starhit.ru».
Полина поделилась подробностями перед показом Джемала Махмудова. В беседе с журналистами девушка рассказала, что Артур Якобсон абьюзил её. По словам Аксёновой, бывший возлюбленный принуждал её давать комментарии о нём самом.
«В ночи, когда я хочу уже спать, он смотрит видео и статьи, которые про нас написали. Читает каждый комментарий. Человек помешан на пиаре!» — заявила Полина.Дочь Даны Борисовой отметила, что подобное поведение повторялось регулярно. Отмечается, что сам Артур Якобсон ранее опроверг обвинения девушки в пиаре на её имени.