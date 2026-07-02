«Однажды он меня сильно избил»: Анна Седокова раскрыла правду о браке с Янисом Тиммой

02 июля 2026, 13:11

Анна Седокова впервые рассказала об избиениях со стороны Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: Инстаграм*/annasedokova)

Певица Анна Седокова впервые рассказала о домашнем насилии со стороны бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает телеграм-канал PEOPLETALK.





Артистка решила ответить на осуждения в свой адрес, так как больше не может молчать. В своих сторис она призналась, что ушла от спортсмена из-за его проблем с агрессией.

«Однажды в День Святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя», — поделилась Седокова.