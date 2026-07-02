«Однажды он меня сильно избил»: Анна Седокова раскрыла правду о браке с Янисом Тиммой
Анна Седокова впервые рассказала об избиениях со стороны Яниса Тиммы
Певица Анна Седокова впервые рассказала о домашнем насилии со стороны бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает телеграм-канал PEOPLETALK.
Артистка решила ответить на осуждения в свой адрес, так как больше не может молчать. В своих сторис она призналась, что ушла от спортсмена из-за его проблем с агрессией.
«Однажды в День Святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя», — поделилась Седокова.Она также опубликовала фото Тиммы, на котором он спит с ножом в руках. Певица утверждает, что именно им экс-супруг кидался в нее и детей, а потом устал и уснул. На стене до сих пор остались следы от ножа.
Артистка подчеркнула, что старается жить дальше, хотя у нее это получается с трудом. В заключение она попросила подписчиков дать ей возможность двигаться дальше.