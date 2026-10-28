«Либо скромно, либо Галустян»: Надежда Сысоева рассказала о будущей свадьбе

28 октября 2026, 18:22

Надежда Сысоева призналась, какой видит свадьбу с Колей Безопасность

Надежда Сысоева и Коля Безопасность (Фото: Instagram* / @inadenka)

Надежда Сысоева поделилась планами на возможную свадьбу с возлюбленным Николаем Гололобовым, известным в сети как Коля Безопасность. Об этом сообщает Super.





Пара появилась вместе на пресс-завтраке с ведущими Димой Масленниковым и Клавой Кокой, а также участниками шоу «Три острова». Во время общения с журналистами влюблённые рассказали, в каком формате могли бы отметить бракосочетание.





«Мы пока не обсуждаем это, но либо будет скромно и тихо, либо ведущим будет Михаил Галустян», — пошутили Надежда и Николай.