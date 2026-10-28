«Либо скромно, либо Галустян»: Надежда Сысоева рассказала о будущей свадьбе
Надежда Сысоева призналась, какой видит свадьбу с Колей Безопасность
Надежда Сысоева поделилась планами на возможную свадьбу с возлюбленным Николаем Гололобовым, известным в сети как Коля Безопасность. Об этом сообщает Super.
Пара появилась вместе на пресс-завтраке с ведущими Димой Масленниковым и Клавой Кокой, а также участниками шоу «Три острова». Во время общения с журналистами влюблённые рассказали, в каком формате могли бы отметить бракосочетание.
«Мы пока не обсуждаем это, но либо будет скромно и тихо, либо ведущим будет Михаил Галустян», — пошутили Надежда и Николай.Судя по их словам, конкретных договорённостей о торжестве пока нет, а окончательный формат свадьбы они ещё не выбрали.
Ранее Сысоева рассказывала, что трижды получала предложение руки и сердца. Однако каждый раз в последний момент она понимала, что не готова связать свою жизнь с человеком, который сделал ей предложение. По словам актрисы, тогда у неё возникали сомнения в том, что отношения смогут перерасти в долгий и крепкий союз.
С марта 2026 года Надежда состоит в отношениях с блогером Николаем Гололобовым. Он младше актрисы на 16 лет, но сама Сысоева подчёркивает, что не ощущает разницы в возрасте. Она открыто говорит о серьёзности своих чувств, желании построить с возлюбленным совместное будущее и мечте о детях.