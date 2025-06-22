«Мечтаю, что у нас что-то когда-то с ним»: 79-летняя Лариса Рубальская влюбилась в NILETTO
Лариса Рубальская призналась в любви к NILETTO
Лариса Рубальская в своем 79-летнем возрасте призналась в любви к исполнителю Даниле Прыткову под псевдонимом NILETTO. Автор песен «Угонщица» и «Моя судьба» обратила внимание на музыканта, когда встретилась с ним лично на съемочной площадке.
«А я в свое лето влюбилась в NILETTO, мне так бы хотелось спеть с ним песню дуэтом. Вы знаете, у меня однажды была когда-то съемка, вот он приходил. Я смотрю на его фотографию… мечтаю, что у нас что-то когда-то с ним… Вообще мечтаю о безответной любви», — рассказала Рубальская в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Она отметила, что даже столь преклонный возраст не мешает ей мечтать о мужчинах. Как объяснила Лариса, это помогает ей в написании новых текстов.
«Мне же нужно страдать. Вот я же реалист и понимаю, что мне уже много лет. Хочу страдать! Вот выбрала себе NILETTO, как объект моей неразделенной любви», — поделилась Рубальская.
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К тому же поэтесса прокомментировала слухи о романе с молодым организатором ее концертов. Пусть и Лариса и призналась в любви к нему, но отметила, что он лишь помогает ей с концертами. К тому же организатор нашел подход к редким капризам Рубальской. В одном из случаев Лариса не хотела ехать на гастроли в Сибирь. Тогда организатор нашел правильные слова, чтобы уболтать своенравную артистку.
Рубальская разделяет радости жизни мужчины, ведь он не формальный человек в ее жизни. Так она искренне порадовалась тому, что у того родился ребенок.