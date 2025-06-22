«Мечтаю, что у нас что-то когда-то с ним»: 79-летняя Лариса Рубальская влюбилась в NILETTO

22 июня 2025, 00:26

Лариса Рубальская призналась в любви к NILETTO

Niletto (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Лариса Рубальская в своем 79-летнем возрасте призналась в любви к исполнителю Даниле Прыткову под псевдонимом NILETTO. Автор песен «Угонщица» и «Моя судьба» обратила внимание на музыканта, когда встретилась с ним лично на съемочной площадке.







«А я в свое лето влюбилась в NILETTO, мне так бы хотелось спеть с ним песню дуэтом. Вы знаете, у меня однажды была когда-то съемка, вот он приходил. Я смотрю на его фотографию… мечтаю, что у нас что-то когда-то с ним… Вообще мечтаю о безответной любви», — рассказала Рубальская в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Мне же нужно страдать. Вот я же реалист и понимаю, что мне уже много лет. Хочу страдать! Вот выбрала себе NILETTO, как объект моей неразделенной любви», — поделилась Рубальская.