Певица Катя Семёнова объяснила, почему простила мужа после череды его измен

06 января 2026, 19:16

Екатерина Семёнова (Фото: кадр из программы «Золотая рыбка»)

Певица Екатерина Семёнова сообщила, что снова живёт вместе со своим бывшим мужем, комиком Михаилом Церишенко. Пара рассталась четыре с половиной года назад после 26 лет брака, причиной развода стала измена Михаила.





В беседе с «NEWS.ru» Семёнова объяснила, что со временем осознала: некоторые вещи значат больше, чем прошлые обиды. Она отметила, что у Церишенко случилась трудная ситуация, и она поняла, что он остался без поддержки. Артистка назвала бывшего супруга родным человеком, с которым прожила большую часть жизни.

«Родственники же тоже бывают разные, некоторые ругаются всю жизнь. Мишка — мой родной человек со своими прибамбасами, своей историей, которая мне не всегда нравится. Но уж какой есть. Стали жить вместе и помогать друг другу», — рассказала Екатерина.