Певица Катя Семёнова объяснила, почему простила мужа после череды его измен
Певица Екатерина Семёнова сообщила, что снова живёт вместе со своим бывшим мужем, комиком Михаилом Церишенко. Пара рассталась четыре с половиной года назад после 26 лет брака, причиной развода стала измена Михаила.
В беседе с «NEWS.ru» Семёнова объяснила, что со временем осознала: некоторые вещи значат больше, чем прошлые обиды. Она отметила, что у Церишенко случилась трудная ситуация, и она поняла, что он остался без поддержки. Артистка назвала бывшего супруга родным человеком, с которым прожила большую часть жизни.
«Родственники же тоже бывают разные, некоторые ругаются всю жизнь. Мишка — мой родной человек со своими прибамбасами, своей историей, которая мне не всегда нравится. Но уж какой есть. Стали жить вместе и помогать друг другу», — рассказала Екатерина.Семёнова уточнила, что пара не планирует снова официально регистрировать брак. Однако, как полагает артистка, их тёплые и добрые отношения сейчас важнее формальных обязательств.