«О Боже!»: слова Долиной о рождении сына у Чумакова и Ковальчук вызвали споры
Поздравление Ларисы Долиной в адрес Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук по случаю рождения сына вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на одну фразу певицы и начали активно обсуждать её смысл.
После того как звёздная пара объявила о пополнении в семье, коллеги и поклонники поспешили поздравить супругов в комментариях. Среди них оказалась и Лариса Долина. Однако именно её послание привлекло особое внимание: пользователей смутила формулировка «наконец», которую артистка использовала в поздравлении, но никак не пояснила.
Судя по реакции и количеству отметок «нравится», многие восприняли эти слова как намёк на то, что Долина особенно рада появлению в семье мальчика. Ранее Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков уже стали родителями двух дочерей, поэтому некоторые комментаторы предположили, что певица таким образом подчеркнула значимость рождения сына.
Сама Ковальчук не стала заострять внимание на спорной формулировке. Счастливая мама поблагодарила Ларису Александровну за поздравление, как и остальных коллег и поклонников, которые разделили радость семьи.
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