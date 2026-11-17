17 ноября 2026, 17:32

Фраза Долиной «наконец» в поздравлении Ковальчук возмутила пользователей Сети

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук с сыном (Фото: Instagram* / @juliakovalchuk)

Поздравление Ларисы Долиной в адрес Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук по случаю рождения сына вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на одну фразу певицы и начали активно обсуждать её смысл.