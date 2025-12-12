Лидер группы «Мираж» Горбашов раскритиковал «голые» наряды современных певиц

12 декабря 2025, 00:01

Фото: istockphoto / YuliaBuchatskaya

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов высказал критическое мнение о сценическом дресс‑коде современных исполнительниц, отметив неуместность выступлений в купальниках. Своими размышлениями о моде на сцене он поделился в интервью «Газете.Ru».





Музыкант подчеркнул, что всегда придерживался собственного стиля и не следовал чужим вкусам при выборе образа. В качестве примера он рассказал о своей обуви: нескольких парах ботинок New Rock, изготовленных по индивидуальному заказу, а также других моделях на массивной платформе.



Горбашов напомнил, что в 1970–1980‑е годы платформа и расклёшенные брюки были главным трендом — их носили все авторитетные звёзды рока и диско. Певец выразил удовлетворение тем, что эта мода вновь возвращается.





«В любом случае, это круче, чем шорты и купальники, которые сейчас, к сожалению, стали нормой на сцене. Мне кажется, артисты иногда путают сцену с пляжем или лужайкой на даче», — высказался Горбашов.