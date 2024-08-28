Лидер группы «Ногу свело» обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов

Фото: istock/Zolnierek
Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов.
В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Покровского, в котором он оспаривал решение Министерства юстиции о включении его в реестр. Сейчас артист подал апелляцию, однако дата судебного заседания пока не назначена. Об этом сообщила пресс-служба суда РИА Новости.
Максим Покровский* был внесен в реестр иностранных агентов в 2022 году. С момента внесения его в этот список, Покровский* активно пытался оспорить это решение в суде.
Согласно материалам, представленным в суде, музыкант был обвинен в ведении политической деятельности под иностранным влиянием, распространении материалов с антироссийской позицией, а также в публикации информации из источников, признанных в России иностранными агентами, включая украинские YouTube-каналы. Мосгорсуд утвердил это решение, после чего апелляционные и кассационные суды также отклонили жалобы Покровского*.
Министерство юстиции России внесло Покровского* в реестр иностранных агентов в конце марта 2023 года. За несколько лет до этого он переехал в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Максим Покровский* был внесен в реестр иностранных агентов в 2022 году. С момента внесения его в этот список, Покровский* активно пытался оспорить это решение в суде.
Согласно материалам, представленным в суде, музыкант был обвинен в ведении политической деятельности под иностранным влиянием, распространении материалов с антироссийской позицией, а также в публикации информации из источников, признанных в России иностранными агентами, включая украинские YouTube-каналы. Мосгорсуд утвердил это решение, после чего апелляционные и кассационные суды также отклонили жалобы Покровского*.
Министерство юстиции России внесло Покровского* в реестр иностранных агентов в конце марта 2023 года. За несколько лет до этого он переехал в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Елена Перлова