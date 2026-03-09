«Потеряла дар речи»: Люся Чеботина исполнила мечту юной поклонницы
Певица Люся Чеботина нагрянула с цветами и подарками к юной поклоннице
Звезда российской эстрады Люся Чеботина сделала незабываемый подарок своей молодой фанатке Мире. Артистка лично приехала к ней в гости, чтобы поздравить с 8 Марта.
Трогательные кадры появились в Телеграм-канале издания Super. Мира активно снимала видео с трендами под песни Люси и выкладывала их в соцсети. Один из роликов завирусился и привлек внимание исполнительницы. В итоге Чеботина решила устроить юной фанатке сюрприз и нагрянула в гости с букетами цветов и подарками.
Реакция юной фанатки оказалась по‑настоящему незабываемой. Как рассказала мама девочки, в первые минуты дочь буквально потеряла дар речи.
«Мира так внимательно рассматривала ее, осторожно себя вела. А осознание пришло только к ночи, она начала плакать и говорить, что как-будто это был сон», — написала женщина в соцсетях.Этот неожиданный визит стал настоящим праздником не только для самой Миры, но и для всей ее семьи. Многие отметили, что такие поступки делают мир чуточку добрее, а связь артиста с аудиторией — по-настоящему живой и искренней.