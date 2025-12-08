«Пришло время отпустить»: Пашу рассказал о расставании с Клавой Кокой

08 декабря 2025, 17:47

Пашу поделился эмоциями из-за ухода Клава Коки из Black Star

Клава Кока и Пашу (Фото: Instagram* / @pashuofficial)

Продюсер Павел Курьянов, более известный как Пашу, сообщил в интервью Лауры Джугелии об уходе Клавы Коки из лейбла Black Star. По его словам, контракт певицы, длиной в десять лет, завершился 6 декабря.





Пашу подчеркнул, что решение было непростым как для него, так и для артистки, однако отношения между ними остались тёплыми и дружелюбными.





«Когда мы её подписали, она была маленькой, неуверенной в себе девочкой в шляпке, которая пела с гитаркой. И за 10 лет она превратилась в прекрасную большую и успешную артистку. <...> [Все эти годы] я её воспринимал не просто как артиста, а как очень близкого человека, как дочку. И теперь я как отец, которому пришло время отпустить ребёнка», — поделился продюсер.

«Любой человек в какой-то момент хочет стать сам себе начальником. <...> Мы поговорили, и я сказал: "Я приму любое твоё решение. Если ты хочешь двигаться дальше самостоятельно — я буду максимально рад". <...> Black Star строит такую систему, что любой артист выходит со своей готовой командой. И у неё одна из самых сильных команд на рынке», — рассказал он.