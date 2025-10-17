Кристина Орбакайте не сумела попасть в ноты, спев на фестивале «Звуки моря» в Израиле
Певица Кристина Орбакайте столкнулась с критикой после своего выступления на фестивале «Звуки моря» в израильском городе Ашдод. Поклонники и зрители концерта выразили обеспокоенность состоянием звезды — они заметили, что Кристина не попадала в некоторые ноты. Об этом пишет сайт «Страсти».
На фестивале, состоявшемся 18 сентября, артистка исполнила как свои композиции, так и классические хиты своей матери Аллы Пугачевой, включая «Позови меня с собой», «Поговорим» и другие.
Однако особенные трудности у певицы почему-то вызвала песня «Все сначала». Пользователи соцсетей, которые имели возможность оценить выступление, удивились сбивчивому исполнению. По их словам, артистке явно не хватало дыхания, когда она пела. Из-за этого Орбакайте «кривила» часть нот.
Несколько зрителей предположили, что в студийных условиях голос певицы подвергается значительной обработке. По этой причине на записях он звучит «чище», чем есть на самом деле, и создает ложное впечатление.
Минимальная стоимость билета на выступление Кристины в Израиле — 1 500 рублей, а максимальная — 7 200 рублей на человека. Зрительный зал вмещал примерно 6400 сидячих мест.
Таким образом, если фанаты раскупили почти все билеты, то на своем концерте певица могла заработать не менее 25 миллионов рублей.