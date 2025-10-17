Кристина Орбакайте не сумела попасть в ноты, спев на фестивале «Звуки моря» в Израиле

17 октября 2025, 07:07

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте столкнулась с критикой после своего выступления на фестивале «Звуки моря» в израильском городе Ашдод. Поклонники и зрители концерта выразили обеспокоенность состоянием звезды — они заметили, что Кристина не попадала в некоторые ноты. Об этом пишет сайт «Страсти».





На фестивале, состоявшемся 18 сентября, артистка исполнила как свои композиции, так и классические хиты своей матери Аллы Пугачевой, включая «Позови меня с собой», «Поговорим» и другие.





