«Ходячая Википедия»: Звезда «Слова пацана» рассказал о работе с Сухоруковым
Актёр Слава Копейкин поделился впечатлениями от работы с Виктором Сухоруковым
Актёр Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», посетил премьеру фильма «Красавица» в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии он рассказал о работе с Виктором Сухоруковым.
В беседе с корреспондентом Super Копейкин заявил, что Сухоруков произвёл на него сильное впечатление.
«Очень интересно слушать его истории. Он рассказывал, как снимался с Балабановым, ещё что-то. То есть это Википедия ходячая. Виктор Иванович великий. Я с трепетом просто сидел и впитывал всё, что он говорит и делает», — рассказал Вячеслав.Кроме того, Копейкин поделился воспоминаниями об участии в опасном трюке на съёмках «Красавицы». Он рассказал, что падал с высоты третьего этажа на тросах и провёл в подвешенном состоянии несколько часов. Артист признался, что, несмотря на сложность, такой опыт ему понравился.
Ранее стало известно, что Виктор Сухоруков перенёс операцию на открытом сердце сразу после съёмок «Красавицы».