«Ходячая Википедия»: Звезда «Слова пацана» рассказал о работе с Сухоруковым

13 февраля 2026, 14:26

Актёр Слава Копейкин поделился впечатлениями от работы с Виктором Сухоруковым

Вячеслав Копейкин (Фото: Instagram* @slava.kopeykin)

Актёр Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», посетил премьеру фильма «Красавица» в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии он рассказал о работе с Виктором Сухоруковым.





В беседе с корреспондентом Super Копейкин заявил, что Сухоруков произвёл на него сильное впечатление.

«Очень интересно слушать его истории. Он рассказывал, как снимался с Балабановым, ещё что-то. То есть это Википедия ходячая. Виктор Иванович великий. Я с трепетом просто сидел и впитывал всё, что он говорит и делает», — рассказал Вячеслав.