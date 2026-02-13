Достижения.рф

«Ходячая Википедия»: Звезда «Слова пацана» рассказал о работе с Сухоруковым

Актёр Слава Копейкин поделился впечатлениями от работы с Виктором Сухоруковым
Вячеслав Копейкин (Фото: Instagram* @slava.kopeykin)

Актёр Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», посетил премьеру фильма «Красавица» в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии он рассказал о работе с Виктором Сухоруковым.



В беседе с корреспондентом Super Копейкин заявил, что Сухоруков произвёл на него сильное впечатление.

«Очень интересно слушать его истории. Он рассказывал, как снимался с Балабановым, ещё что-то. То есть это Википедия ходячая. Виктор Иванович великий. Я с трепетом просто сидел и впитывал всё, что он говорит и делает», — рассказал Вячеслав.
Кроме того, Копейкин поделился воспоминаниями об участии в опасном трюке на съёмках «Красавицы». Он рассказал, что падал с высоты третьего этажа на тросах и провёл в подвешенном состоянии несколько часов. Артист признался, что, несмотря на сложность, такой опыт ему понравился.

Ранее стало известно, что Виктор Сухоруков перенёс операцию на открытом сердце сразу после съёмок «Красавицы».

Ольга Щелокова

