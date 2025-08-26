«Пахнет старостью»: Григорий Лепс сделал заявление о своих отношениях с невестой
Григорий Лепс прокомментировал критику в адрес его романа с Авророй Кибой
Григорий Лепс прокомментировал критику, которая звучит в адрес его отношений с Авророй Кибой. Это произошло во время международного музыкального фестиваля «Новая волна», где пара появилась вместе. Соответствующий ролик опубликовала юная невеста певца.
Лепс обратил внимание на негативные комментарии в социальных сетях, в частности, на одно из высказываний к свежему фото, где было написано, что Киба «отвернулась, потому что от него пахнет старостью». В ответ на это артист сделал весьма ироничное заявление, передав его через свою невесту.
«Гриша сказал, чтобы вы завидовали нам молча», — написала в личном блоге Аврора.Отношения артиста и 19-летней Авроры Кибы регулярно становятся темой для обсуждения в публичном пространстве. Часть пользователей обращает внимание на значительную разницу в возрасте пары и высказывает сомнения в искренности их отношений.
Ранее Лепс Лепс заявил о нехватке 300 миллионов на «свадьбу века» с Авророй.