«Пахнет старостью»: Григорий Лепс сделал заявление о своих отношениях с невестой

26 августа 2025, 12:33

Григорий Лепс прокомментировал критику в адрес его романа с Авророй Кибой

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс прокомментировал критику, которая звучит в адрес его отношений с Авророй Кибой. Это произошло во время международного музыкального фестиваля «Новая волна», где пара появилась вместе. Соответствующий ролик опубликовала юная невеста певца.





Лепс обратил внимание на негативные комментарии в социальных сетях, в частности, на одно из высказываний к свежему фото, где было написано, что Киба «отвернулась, потому что от него пахнет старостью». В ответ на это артист сделал весьма ироничное заявление, передав его через свою невесту.

«Гриша сказал, чтобы вы завидовали нам молча», — написала в личном блоге Аврора.